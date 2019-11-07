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Малахов рассказал о своей зарплате и сколько миллиардов заработал Первый канал на его программе

Телеведущий Андрей Малахов рассказал о своей зарплате на «Первом канале» — до перехода на канал «Россия 1».

Андрей Малахов.
Андрей Малахов.
instagram.com/malakhov007

Данные он раскрыл в интервью Ксении Собчак, опубликованном на её YouTube-канале.

Зарплата телеведущего составляла 50 тыс. долларов в месяц. Малахов заявил, что, по его данным, больше получали только Владимир Познер и Иван Ургант.

Он заявил, что совершенно не интересовался, сколько стоила минута рекламного времени в его программе, пишет gazeta.a42.ru.

«Я увидел статью на Би-би-си, сколько «Первый канал» заработал на рекламе, когда я вёл «Пусть говорят». Там было $1,2 млрд. Для меня это было как удар электрошоком. Какой ещё сериал принесет столько денег? «— недоумевает Малахов.

По словам Малахова, сейчас он получает аналогичную зарплату на «России 1», где ведет собственное ток-шоу.

Андрей Малахов ушел с Первого канала на «Россию-1» в августе 2017-го. На канале он отработал 25 лет. Сейчас на «второй кнопке» у телеведущего своя программа «Прямой эфир» и субботнее шоу «Привет, Андрей».

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