Маликов и Билан ушли из нового шоу на Первом канале

Решение заменить Маликова и Билана в программе принял генеральный директор телеканала Константин Эрнст.
Теперь в состав жюри вместо исполнителей войдут танцор Дмитрий Красилов и режиссер Клим Шипенко.
О проекте
Первый канал планирует выпустить в сентябре новое шоу с виртуальными аватарами «Фантастика», пишет Газета.Ru.
В эфире будут соревноваться 12 виртуальных двойников реальных людей (шестерых обычных людей и шестерых звезд).
Двойники будут повторять мимику, пластику и жесты людей. Вести шоу будет юморист Вадим Галыгин.
Ранее сообщалось, что Первый канал запустит новое ток-шоу под названием «Антифейк».