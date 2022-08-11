Маликов и Билан ушли из нового шоу на Первом канале

Российские исполнители Дмитрий Маликов и Дима Билан покинули новый проект на Первом канале под названием «Фантастика», сообщает Telegram-канал « Продюсер от бг ».

Решение заменить Маликова и Билана в программе принял генеральный директор телеканала Константин Эрнст.

Теперь в состав жюри вместо исполнителей войдут танцор Дмитрий Красилов и режиссер Клим Шипенко.

О проекте

Первый канал планирует выпустить в сентябре новое шоу с виртуальными аватарами «Фантастика», пишет Газета.Ru.

В эфире будут соревноваться 12 виртуальных двойников реальных людей (шестерых обычных людей и шестерых звезд).

Двойники будут повторять мимику, пластику и жесты людей. Вести шоу будет юморист Вадим Галыгин.

Ранее сообщалось, что Первый канал запустит новое ток-шоу под названием «Антифейк».