«Первый канал» запустит новое ток-шоу под названием «Антифейк»

«Первый канал» объявил о запуске нового ток-шоу, которое будет называться «Антифейк». Его ведущим будет Александр Смол, который также ведет передачу «Видели видео?».

Новое ток-шоу стартует в воскресенье вечером, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

«Как рождаются эти самые фейки — вопрос для меня как журналиста весьма интересный. В попытках ответить на него редакция программы обнаружила специальные сайты и чаты, в которых размещают заказы. Именно там желающим заработать сообщаются задания. Разберем популярные технологии изготовления фальшивых новостей», — привели в пресс-службе слова Смола.

Целью программы канал называет намерение объяснить, кто производит фейки, как научиться их распознавать и получать объективную информацию, а также как в целом устроена эта индустрия.

В студию ток-шоу будут приглашены эксперты по кибербезопасности, аналитики социальных медиа, военные эксперты и другие специалисты.

Разоблачать фейки будут также эксперты из других стран, военные корреспонденты из ДНР и ЛНР, авторы видео или фото, использованных в информационных вбросах.

Напомним, 4 марта Госдума приняла закон о лишении свободы на 15 лет за фейки об армии России.