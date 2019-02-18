«А я денежки им отсылаю». Марат Башаров узнал о своём разводе из Instagram

Марат Башаров узнал о намерении жены Елизаветы расстаться с ним из-за рукоприкладства, только прочитав её пост в Instagram. «Ну почему я узнаю о нас из интернета? Ура! Ничего не кажешь! Только я попрошу эту особу больше не носить фамилию Башарова!» — написал российский актер и телеведущий в своем Facebook .

По словам Башарова, его супруга уже месяц отдыхает с сыном и своей подругой за рубежом, а он сам находится в Москве, пишет «Газета.ру». «Месяц! И решила развестись! Видимо, массаж тайский. А я здесь фигачу. И денежки им отсылаю», — приводит слова 44-летнего актера сайт kp.ru.

Елизавета Башарова решила объявить о расставании с мужем 16 февраля. В своем Instagram она написала, что ей «стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить».

Женщина выразила сожаление, что у артиста нет желания вылечиться и покончить «с этим недугом» ради их семьи.

«Я как и любая другая девушка верила в сказку и мечтала о ней, — пишет Елизавета, — Да, я отказывалась верить слухам и была уверенна на 100%, что такого просто не может быть… Я верила в человека. Не может быть, чтобы у этой медали было две стороны. Но увы… Позже я свято верила, что любовь может всё изменить, исправить, излечить. Что маленький ребенок сможет повлиять. Ничего не менялось, не хватало сил уйти, ведь полюбила я другую сторону человека».

В декабре 2018 года брат Башаровой рассказал, что артист избил свою супругу и ей пришлось обратиться за медицинской помощью. При этом пострадавшая отказывалась фиксировать травмы и подавать заявление на обидчика. В 2017 году она попала в больницу с травмой руки, но также решила не афишировать проблемы.