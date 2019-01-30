Марьяна Ро похвасталась откровенной фотографией для обложки мужского журнала

Марьяна Ро стала известна благодаря съемке видео для своего блога на YouTube. Количество просмотров под её видео может достигать более 30 миллионов.
На Instagram девушки подписаны 5,8 млн человек.
19-летняя певица и видеоблогер Марьяна Ро похвасталась в Instagram, что украсит мартовскую обложку мужского журнала «Максим». Девушка сфотографировалась топлес, в клетчатой юбке и гетрах.
Марьяна Ро стала известна благодаря съемке видео для своего блога на YouTube. Количество просмотров под её видео может достигать более 30 миллионов.
На Instagram девушки подписаны 5,8 млн человек.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter