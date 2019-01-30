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Марьяна Ро похвасталась откровенной фотографией для обложки мужского журнала

19-летняя певица и видеоблогер Марьяна Ро похвасталась в Instagram, что украсит мартовскую обложку мужского журнала «Максим». Девушка сфотографировалась топлес, в клетчатой юбке и гетрах.

Кадр из клипа Марьяны Ро "Помоги мне"
Кадр из клипа Марьяны Ро "Помоги мне"
Скрин с видео

Марьяна Ро стала известна благодаря съемке видео для своего блога на YouTube. Количество просмотров под её видео может достигать более 30 миллионов.

На Instagram девушки подписаны 5,8 млн человек.

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