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Менеджер The Rolling Stones мгновенно умер, копая могилу для собаки

В результате несчастного случая погиб тур-менеджер The Rolling Stones Мик Бригден, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на TMZ.

The Rolling Stones.
The Rolling Stones.
thestar.com.

73-летний Бригден погиб, когда копал могилу для своей собаки.

«Смерть стала несчастным случаем. Осыпалась земля, когда он находился в яме», — рассказала супруга менеджера.

По ее словам, мужчина погиб мгновенно. Напомним, 24 августа скончался еще и 80-летний барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс.

Помимо культовой британской рок-группы, Бригден работал с музыкантами Джо Сатриани, Питером Фрэмптоном и Карлосом Сантаной.

Ранее сообщали, что музыканты The Rolling Stones в самоизоляции записали сингл и видеоклип о пандемии ковида.

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