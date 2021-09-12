Менеджер The Rolling Stones мгновенно умер, копая могилу для собаки

73-летний Бригден погиб, когда копал могилу для своей собаки.
«Смерть стала несчастным случаем. Осыпалась земля, когда он находился в яме», — рассказала супруга менеджера.
По ее словам, мужчина погиб мгновенно. Напомним, 24 августа скончался еще и 80-летний барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс.
Помимо культовой британской рок-группы, Бригден работал с музыкантами Джо Сатриани, Питером Фрэмптоном и Карлосом Сантаной.
Ранее сообщали, что музыканты The Rolling Stones в самоизоляции записали сингл и видеоклип о пандемии ковида.