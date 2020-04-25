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Жизнь

В самоизоляции The Rolling Stones записали сингл и видеоклип о пандемии Covid-19

Британская группа The Rolling Stones выпустила первый за восемь лет сингл Living in a Ghost Town, который посвятила пандемии коронавируса, сообщается на сайте рок-группы.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

Музыканты рассказали, что четырехминутная композиция о жизни в городе-призраке записана в условиях самоизоляции.

Клип снимали на пустынных улицах городов по всему миру. В ролике появляются безлюдное метро Лондона, площадь Пикадилли, набережная Темзы, голливудская Аллея славы, районы Кейптауна, Киото, Осло и Торонто. Эти кадры перемежаются видеозаписями музыкантов, сделанными в студии.

О группе

The Rolling Stones создана 12 июля 1962 года, считается одной из самых влиятельных и успешных групп в истории рока.

21 композиция The Rolling Stones входила в первую десятку хит-парадов Великобритании, пишет polit.ru.

Последний раз коллектив выпускал новые песни в 2012 году. Это были композиции Doom and Gloom и One More Shot, включенные в сборник хитов GRRR! В 2016 году появился первый за 11 лет студийный альбом Blue & Lonesome, который полностью состоял из кавер-версий блюзовых композиций.

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