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Менталист рассказал, как из Рубцовска попал в «Битву экстрасенсов»

Иллюзионист и менталист родом из Алтайского края Илья Ларионов стал ведущим мистического шоу на ТНТ «Битва экстрасенсов». Первый выпуск уже вышел в эфир 25 сентября. В пресс-службе телеканала рассказали подробности о жизни «короля внимания».

Илья Ларионов.
Илья Ларионов.
пресс-служба ТНТ

Путь в профессии иллюзиониста у Ларионова, как он сам признается, начался с грандиозного провала в Барнауле.

После неудач на малой родине он смог добиться успеха и стать самым востребованным и высокооплачиваемым иллюзионистом в России.

«Думаю, результат хороший, но путь продолжается. Все началось, когда я увидел, что простой фокус может легко переместить человека в сторону удивления из любого эмоционального состояния. Помню, когда умерла моя бабушка, и меня из моего тогдашнего состояния большого горя мой дед переместил в восторг с помощью фокуса. Я осознал в тот момент, что если так просто можно изменить состояние человека из одного на другое, то этим определенно нужно заниматься. Тогда я и стал волшебником», — рассказал менталист.

Илья Ларионов.
Илья Ларионов.
пресс-служба ТНТ

Родной Рубцовск он называет местом, куда всегда может вернуться и «подпитаться».

«Для меня мой родной город Рубцовск — это место, куда я могу вернуться, и меня встретят мои родственники. Место энергетической подпитки. Несмотря на то, что он такой небольшой и простой, я отношусь к нему как к самому родному месту», — сказал Ларионов.

О попадании на шоу «Битва экстрасенсов» особо распространяться он не стал — «так сошлись звезды» и произошла «череда удивительных совпадений».

«Как говорят мои близкие: „Давно пора было“», — заключил иллюзионист.

Ранее он рассказывал мистическую историю, которая произошла с ним в Горном Алтае.

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