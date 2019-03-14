MeToo. Певица Вика Цыганова рассказал о приставаниях Кобзона

Вика Цыганова обвинила Иосифа Кобзона в домогательствах, который случились много лет назад на гастролях. Об этом пишет StarHit .

Вика Цыганова,

певица:

Отказалась колыбельную ему на ночь исполнить. Во время гастролей по одному нефтяному региону приглашал к себе вечером в номер. Стучал в стеночку даже. А я вот не пришла. Обиделся человек.

После этого, сообщила артистка, Иосиф Кобзон обиделся на нее и не разговаривал с ней несколько лет.

Напомним, что Кобзон умер 30 августа 2018 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Он был похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы рядом с матерью. На церемонию прощания с артистом пришло свыше 6 тыс. человек.

Цыганова и «Евровидение»

Также муж Цыгановой Вадим поведал историю о том, как в 90-е певице не дали выступить на «Евровидении»:

В Германии нам сделали официальное приглашение на «Евровидение». Да-да, впервые от России его получила именно Вика. И тут началось! «А давайте устроим конкурс ради рекламы!» — предложили нам на ТВ. Заверили, что это просто шоу, поедет все равно Вика. Потом попросили заменить песню… Я чувствую, отжимают нас. А тут еще выразила желание поучаствовать Азиза. Ночью мне стали названивать бандиты. Угрожал по телефону Игорь Малахов, любовник и телохранитель Азизы, предполагаемый убийца Игоря Талькова. Мы ведь подписали коллективное письмо против ее участия именно в связи с этой трагической историей. Когда же нами в интервью музыкальному критику Мише Марголису было сказано, что Вику пригласили напрямую безо всяких конкурсов, ему позвонили и пообещали отрубить голову. Что в 93-м году вовсе не выглядело пустой болтовней. А Викино выступление тем временем аккуратно было вырезано из телезаписи, как будто его и не было. Поехала на «Евровидение» в результате певица Юдифь. А Вике на пике славы перекрыли кислород. Ее стали вырезать из всех концертов.

Движение #MeToo

Это движение с обвинения в домогательствах в конце 2017 года стали трендом в светском обществе. Звезды то и дело припоминают события прошлых лет, когда им приходилось терпеть недвусмысленные знаки внимания со стороны влиятельных особ. Вслед за громкой голливудской историей Харви Вайнштейна, Наталья Варлей объявила о приставаниях Леонида Гайдая, а Светлана Бондарчук призналась, что тоже едва не стала жертвой насилия одного известного, но уже покойного режиссера.