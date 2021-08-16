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«Миссис Россия» стала владелица сибирских «батонных» ресторанов

Жительница Кузбасса Анна Филиппова, основательница ресторанов и мать троих детей, завоевала титул «Миссис Россия — 2021», сообщает Sibnet.ru.

Анна Филиппова, победительница конкурса "Миссис Россия - 2021".
Анна Филиппова, победительница конкурса "Миссис Россия - 2021".
instagram.com/missismoscowmissisrussia.

«"Миссис Россия — 2021″ - Анна Филиппова, 38 лет, трое детей», — сообщили в своем Instagram организаторы конкурса.

Филиппова — основательница сети ресторанов «Батоно хинкали» и «Батоны & пиво» в Новокузнецке, Новосибирске и Кемерове.

Батоно — вежливое обращение к собеседнику, происходит от слова «батони» и означает «уважаемый (господин)».

«Титул — это мой социальный капитал, который я хочу полностью вложить в развитие института российской семьи как самого прекрасного и самого важного элемента нашей жизни», — перед финалом отметила Филиппова в своем Instagram.

За титул победительницы боролись 23 женщины со всей России, получившие официальные титулы в своих регионах.

Самая молодая участница — 28-летняя жительница Ростова-на-Дону, а самая старшая — 68-летняя бабушка из Дзержинска.

Ранее сообщали про сибирячку с опытом банкира, которая стала обладательницей «Самого красивого лица России».

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