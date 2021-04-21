Сибирячка с опытом банкира стала обладательницей «Самого красивого лица России»

Екатерина стала лучшей в категории «Миссис». Примечательно, что еще две девушки из Красноярского края заняли второе и третье места в этой же категории.
«Действующая победительница конкурса „Миссис Красноярский Край 2021“», — отметили организаторы в паблике «Академия Международных Конкурсов Красоты».
Екатерина воспитывает с мужем семилетнего сына, занимается танцами и владеет собственным бизнесом.
«Банкир с 10 летним стажем. Прошла путь от операциониста до начальника отдела по работе с крупным бизнесом. Сейчас руководит производством детского постельного белья», — уточнили в паблике.
В конкурсе, финал которого прошел в Сочи, приняли участие более 20 женщин в возрасте до 47 лет.
Ранее мечтательница из Барнаула стала самой красивой plus size королевой, победив в конкурсе красоты «Северная Аврора 2021».