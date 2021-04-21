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Сибирячка с опытом банкира стала обладательницей «Самого красивого лица России»

Жительница Красноярска Екатерина Никитина стала одной из победительниц конкурса «Самое красивое лицо России», пишет «Проспект Мира».

Екатерина Никитина, победительница конкурса "Самое красивое лицо России 2021".
Екатерина Никитина, победительница конкурса "Самое красивое лицо России 2021".
vk.com/academy_beauty_contest.

Екатерина стала лучшей в категории «Миссис». Примечательно, что еще две девушки из Красноярского края заняли второе и третье места в этой же категории.

«Действующая победительница конкурса „Миссис Красноярский Край 2021“», — отметили организаторы в паблике «Академия Международных Конкурсов Красоты».

Екатерина воспитывает с мужем семилетнего сына, занимается танцами и владеет собственным бизнесом.

«Банкир с 10 летним стажем. Прошла путь от операциониста до начальника отдела по работе с крупным бизнесом. Сейчас руководит производством детского постельного белья», — уточнили в паблике.

В конкурсе, финал которого прошел в Сочи, приняли участие более 20 женщин в возрасте до 47 лет.

Ранее мечтательница из Барнаула стала самой красивой plus size королевой, победив в конкурсе красоты «Северная Аврора 2021».

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