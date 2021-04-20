20 апреля -1°C
﻿
Лайт

Мечтательница из Барнаула стала самой красивой plus size королевой. Любит плов и не любит молочную пенку

Жительница Барнаула Ольга Фундаракина победила во Всероссийском конкурсе plus size красоты Северная Аврора 2021, сообщают в Instagram мероприятия.

Ольга Фундаракина, победительница конкурса Северная Аврора 2021.
Ольга Фундаракина, победительница конкурса Северная Аврора 2021.
instagram.com/northauroraplussize.

Конкурс проходит девятый год подряд и пользуется популярностью, поскольку, как подчеркнули организаторы, люди устали от худых и неестественных красоток.

«Королева 9 сезона Всероссийского конкурса plus size красоты Северная Аврора 2021 — Ольга Фундаракина. Победительница из города Барнаул», — говорится в сообщении.

Финал конкурса состоялся 17 апреля в Санкт-Петербурге. Возраст конкурсанток — от молодежи до женщин 55 лет.

Выбирали главную королеву выдающиеся деятели в сферах психологии, культуры и искусства.

Ольга родилась в Алтайском крае в Усть-Чарышской Пристани. О своих увлечениях она рассказала порталу Woman’sDay.ru.

«Очень люблю петь. Не люблю людей-нытиков. По натуре мечтатель. Отдыхаю только в горах, они дают мне много сил и спокойствие. У меня хорошо развита интуиция, но я не всегда к ней прислушиваюсь», — отметила она.

Что касается предпочтений в еде, то девушка не любит молочную пенку и любит готовить, особенно борщ и плов.

«Сказать, что я счастлива — ничего не сказать!!! Спасибо всем за поддержку!!! Барнаулу особенно», — отметила Ольга в своем Instagram.

Ранее сообщали, что три девушки из Барнаула претендуют на титул «Мисс Офис — 2021».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость