Мечтательница из Барнаула стала самой красивой plus size королевой. Любит плов и не любит молочную пенку

Конкурс проходит девятый год подряд и пользуется популярностью, поскольку, как подчеркнули организаторы, люди устали от худых и неестественных красоток.

«Королева 9 сезона Всероссийского конкурса plus size красоты Северная Аврора 2021 — Ольга Фундаракина. Победительница из города Барнаул», — говорится в сообщении.

Финал конкурса состоялся 17 апреля в Санкт-Петербурге. Возраст конкурсанток — от молодежи до женщин 55 лет.

Выбирали главную королеву выдающиеся деятели в сферах психологии, культуры и искусства.

Ольга родилась в Алтайском крае в Усть-Чарышской Пристани. О своих увлечениях она рассказала порталу Woman’sDay.ru.

«Очень люблю петь. Не люблю людей-нытиков. По натуре мечтатель. Отдыхаю только в горах, они дают мне много сил и спокойствие. У меня хорошо развита интуиция, но я не всегда к ней прислушиваюсь», — отметила она.

Что касается предпочтений в еде, то девушка не любит молочную пенку и любит готовить, особенно борщ и плов.

«Сказать, что я счастлива — ничего не сказать!!! Спасибо всем за поддержку!!! Барнаулу особенно», — отметила Ольга в своем Instagram.

Ранее сообщали, что три девушки из Барнаула претендуют на титул «Мисс Офис — 2021».