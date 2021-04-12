Три девушки из Барнаула прошли в полуфинал 12-го сезона международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2021», сообщили в PR-службе конкурса.

Кастинг проходил в Барнауле в дистанционном формате. В нем участвовали девушки из 20 местных организаций, но только троим повезло пройти дальше.

Это администратор в ИП Баева Т.В. Елена Соколова, региональный коммерческий директор компании «Славный хлеб» Екатерина Николюк и ведущий специалист в МФЦ Алтайского края Александра Волкова.

«Только 100 лучших девушек из России и зарубежья пройдут в полуфинал и будут допущены к интернет-голосованию. В сентябре любой желающий сможет проголосовать за трех понравившихся ему участниц», — сообщили организаторы.

Приз — 2 млн рублей и возможность стать лицом рекламной кампании учредителя и генерального спонсора конкурса — компании «Комус».

«Мисс Офис» проводится с 2010 года. Основная цель — популяризация образа успешной деловой женщины.

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