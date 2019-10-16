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«Молочная» Полина Гагарина заинтриговала поклонников необычным фото

Российская певица Полина Гагарина презентовала новую песню «Смотри». Теперь артистка готовится к выходу видео на композицию.

Полина Гагарина дала концерт в Барнауле.
Полина Гагарина дала концерт в Барнауле.
Анна Зайкова

Певица заинтриговала поклонников кадром из будущего ролика. На снимке Полина с алыми губами лежит в «молоке» в одном лишь маленьком топе, пишет Passion.ru.

«Невероятное фото», «Какая шикарная», «Клеопатра», «Завораживающий взгляд», «Воу, жаришка», «Идеал красоты», — похвалили Гагарину в комментариях.

Многие решили, что певица лежит в молоке, а кто-то — в молоке с водой, пишет mail.ru.

Ранее сообщалось, что известная российская певица Ольга Кормухина подала в суд на Полину Гагарину за нарушение авторских прав, следует из информации на сайте Тверского районного суда.

Кормухина заявила, что Гагарина использовала аранжировку песни Виктора Цоя «Кукушка», написанную Алексеем Беловым и самой Кормухиной.

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