Молодая возлюбленная Петросяна вышла на променад в платье-халате и тапках

Татьяна Брухунова, пассия Евгения Петросяна, вышла прогуляться по Ялте в скромном платье-халате. Комик нарядился в просторные брюки на красных подтяжках и забавный берет.

Пикантная пара (Татьяне 30, Петросяну 73) отдыхает в Ялте и делится со своими подписчиками в Instagram впечатлениями.

На променад Брухунова нарядилась в клетчатое платье, черные шлепанцы, дополнив look бежевой сумкой, черными очками и гладко зачесанными на бок челкой. «Домашние тапочки забыла снять», — поинтересовались подписчики. За подобные скромные образы ее уже сравнивали с престарелой женщиной.

Зато Евгений Ваганович порадовал поклонников свежим образом с юмором. Свою профессию и веселый нрав он подчеркнул цветастым беретом. «Жених хоть куда», — пишут поклонники. Ему сообщили, что его Татьяна самая классная и пожелали мира и здоровья.

Роман Петросяна и Брухуновой разгорелся после того, как она заняла должность его концертного директора. Якобы до этого у девушки был роман с 73-летнем Юрием Дидковичем, занимавшим этот пост, но он скончался. Новые отношения даются Петросяну непросто. Он уже расставался с Татьяной, но любовь одержала победу.