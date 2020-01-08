Галкин ошарашил поклонников новой фотографией Пугачевой

Алла Пугачева выглядела очень стильно, артистка завила волосы и удачно накрасилась. Кажется, единственное, что выдает здесь возраст певицы — руки, пишет vmo24.ru.
В комментариях многие отметили, что певица на этом снимке выглядит даже лучше, чем в молодости. «Куколка», «Как девчушка», «Просто красотка» — пишут поклонники пары в instagram. Людей восхитило, что Пугачева смотрится привлекательно, «ничего при этом не оголяя».
Правда, нашлись и злопыхатели: некоторые подписчики уверяют, что это не чудесное преображение Аллы Борисовны, а удачный фотошоп.
Ранее в сети обсуждали видео с «неопрятной» и «растерянной» Аллой Пугачевой. Поклонников обеспокоил ухудшающийся внешний вид Примадонны.