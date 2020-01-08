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Галкин ошарашил поклонников новой фотографией Пугачевой

Максим Галкин опубликовал в своем instagram-аккаунте фотографию с рождественского ужина с близкими. Подписчики юмориста обсуждают невероятный внешний вид Пугачевой, которая на этом снимке выглядит моложе, чем сам Галкин.

Максим Галкин на шоу Насти Ивлеевой
Максим Галкин на шоу Насти Ивлеевой
Скрин с видео

Алла Пугачева выглядела очень стильно, артистка завила волосы и удачно накрасилась. Кажется, единственное, что выдает здесь возраст певицы — руки, пишет vmo24.ru.

В комментариях многие отметили, что певица на этом снимке выглядит даже лучше, чем в молодости. «Куколка», «Как девчушка», «Просто красотка» — пишут поклонники пары в instagram. Людей восхитило, что Пугачева смотрится привлекательно, «ничего при этом не оголяя».

Правда, нашлись и злопыхатели: некоторые подписчики уверяют, что это не чудесное преображение Аллы Борисовны, а удачный фотошоп.

Ранее в сети обсуждали видео с «неопрятной» и «растерянной» Аллой Пугачевой. Поклонников обеспокоил ухудшающийся внешний вид Примадонны.

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