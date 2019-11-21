В сети обсуждают видео с «неопрятной» и «растерянной» Аллой Пугачевой

Алла Пугачева появилась на юбилейном концерте группы «Цветы» и попала в кадр корреспондентам издания «Дни.ру». Видео разместили в Instagram, и пользователи отметили, что певица выглядела «неопрятно и растеряно».

Группа «Цветы» отмечала 50-летний юбилей концертом в Кремле. Алла Пугачева была среди приглашенных гостей и исполнила пару хитов — «Распахни свое окно» и «Мы желаем счастья вам».

Репортеры окружили Пугачеву, и один из журналистов спросил, вспомнила ли она свою молодость. На что звезда ответила, что и сейчас пребывает «в самом расцвете сил». Однако в сети с ее мнением многие не согласились.

Комментаторы отметили, что Пугачева выглядит «уже далеко не молодо», «несколько болезненно», «растерянно» и «неопрятно». Поклонников обеспокоил ухудшающийся внешний вид Примадонны.

Ранее пользователей сети взбудоражили архивные снимки 18-летней Аллы Пугачевой. Многие признались, что не сразу узнали артистку на редких кадрах.