Музыкант Егор Крид стал резидентом ОАЭ

Музыкант Егор Крид сообщил, что покинул Россию. Теперь он стал резидентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

27-летний исполнитель опубликовал фотографию своего паспорта с видом на жительство в ОАЭ. На другом снимке — Егор Крид позирует в традиционной арабской одежде — белой кандуре.

«Резидент ОАЭ. P. S. Теперь можно иметь много жен?» — подписал музыкант фото.

Поклонники поздравили его с новым статусом, но не упустили случая пошутить над звездой: «Ты хотя бы одну найди для начала».

Вид на жительство (ВНЖ) в ОАЭ позволяет ее обладателю находиться в стране до трех лет. В дальнейшем можно этот тип визы продлить. Чтобы получить ВНЖ нужно приобрести там недвижимость стоимостью от одного млн дирхамов (около $272 тыс.). Такая виза не дает права на работу.

Другой вариант — виза инвестора. Получить вид на жительство можно, открыв в Эмиратах собственную компанию, пишет kp.ru.

Между тем в новом сезоне музыкального шоу «Голос. Дети» наставниками станут Егор Крид, Полина Гагарина и Баста, сообщили представители Первого канала «Газете.Ru».

Дебютный выпуск нового сезона будет показан 11 февраля.