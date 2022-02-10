10 февраля -21°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Лайт

Музыкант Егор Крид стал резидентом ОАЭ

Музыкант Егор Крид сообщил, что покинул Россию. Теперь он стал резидентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Егор Крид.
Егор Крид.
instagram.com/egorkreed

27-летний исполнитель опубликовал фотографию своего паспорта с видом на жительство в ОАЭ. На другом снимке — Егор Крид позирует в традиционной арабской одежде — белой кандуре.

«Резидент ОАЭ. P. S. Теперь можно иметь много жен?» — подписал музыкант фото.

Поклонники поздравили его с новым статусом, но не упустили случая пошутить над звездой: «Ты хотя бы одну найди для начала».

Вид на жительство (ВНЖ) в ОАЭ позволяет ее обладателю находиться в стране до трех лет. В дальнейшем можно этот тип визы продлить. Чтобы получить ВНЖ нужно приобрести там недвижимость стоимостью от одного млн дирхамов (около $272 тыс.). Такая виза не дает права на работу.

Другой вариант — виза инвестора. Получить вид на жительство можно, открыв в Эмиратах собственную компанию, пишет kp.ru.

Между тем в новом сезоне музыкального шоу «Голос. Дети» наставниками станут Егор Крид, Полина Гагарина и Баста, сообщили представители Первого канала «Газете.Ru».

Дебютный выпуск нового сезона будет показан 11 февраля.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость