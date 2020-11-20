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На Алтае сняли «родео» на корове у мясного ларька

Пользователей соцсетей развеселило видео, на котором девушка оседлала корову. Автор ролика утверждает, что снял наездницу в Горном Алтае.

Коррида по-алтайски.
Коррида по-алтайски.
Скриншот видео Barnaul22

Так выглядит «горноалтайское родео», шутят в сети.

Колорита картине придает наличие на заднем плане ларька с мясом и шашлыком.


Ранее на Алтае сняли на видео умильную парочку «болотных кроликов».

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