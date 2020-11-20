На Алтае сняли «родео» на корове у мясного ларька

Так выглядит «горноалтайское родео», шутят в сети.
Колорита картине придает наличие на заднем плане ларька с мясом и шашлыком.
Ранее на Алтае сняли на видео умильную парочку «болотных кроликов».
Пользователей соцсетей развеселило видео, на котором девушка оседлала корову. Автор ролика утверждает, что снял наездницу в Горном Алтае.
Так выглядит «горноалтайское родео», шутят в сети.
Колорита картине придает наличие на заднем плане ларька с мясом и шашлыком.
Ранее на Алтае сняли на видео умильную парочку «болотных кроликов».
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter