На Алтае сняли на видео умильную парочку «болотных кроликов»

Участники группы «Усынови заказник» из Заринского района сумели снять на видео ондатру — грызуна, которого в Северной Америке называют мускусной крысой или болотным кроликом — за вкусное мясо. На видео зверьки подкрепляются, почесываются и плавают. Зрелище довольно трогательное — для любителей, конечно.

Ондатру завозили в СССР из Финляндии, Канады, Англии. В Алтайском крае ее акклиматизацию начали в 1937 году, рассказывал «Охотнику и рыболову» зоолог Генрих Собанский.

Места обитания зверька тесно связаны с водой. Он отлично плавает и ныряет. Там, где берега водоемов крутые, ондатры роют норы. А на равнине строят небольшие, высотой до 80−100 см, теплые хатки из камыша, тростника, рогоза и других растений. Вход в норы или хатки обязательно под водой.

Питаются они водной и прибрежной растительностью (что и удалось заснять любителям природы из группы «Усынови заказник»), а также некоторыми беспозвоночными.

Видео сделано командой «Юный натуралист» в районе станции Аламбай Заринского района.