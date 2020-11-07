Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 ноября 7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

На Алтае сняли на видео умильную парочку «болотных кроликов»

Участники группы «Усынови заказник» из Заринского района сумели снять на видео ондатру — грызуна, которого в Северной Америке называют мускусной крысой или болотным кроликом — за вкусное мясо. На видео зверьки подкрепляются, почесываются и плавают. Зрелище довольно трогательное — для любителей, конечно.

Ондатра.
Ондатра.
Pixabay.com

Ондатру завозили в СССР из Финляндии, Канады, Англии. В Алтайском крае ее акклиматизацию начали в 1937 году, рассказывал «Охотнику и рыболову» зоолог Генрих Собанский.

Места обитания зверька тесно связаны с водой. Он отлично плавает и ныряет. Там, где берега водоемов крутые, ондатры роют норы. А на равнине строят небольшие, высотой до 80−100 см, теплые хатки из камыша, тростника, рогоза и других растений. Вход в норы или хатки обязательно под водой.

Питаются они водной и прибрежной растительностью (что и удалось заснять любителям природы из группы «Усынови заказник»), а также некоторыми беспозвоночными.

Видео сделано командой «Юный натуралист» в районе станции Аламбай Заринского района.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость