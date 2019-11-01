На модных фото стильная Алсу стала похожа на юмористку Елену Воробей

Для образа 36-летняя артистка выбрала узкие джинсы и короткую кожаную рубашку.

«Очень стильная, нравится», «Красавица! Самая стильная!», «Какая же Алсу красивая с безупречным вкусом», — пишут комментаторы под фото артистки.

Правда, некоторые написали в комментариях, что на фото Алсу выглядит как юмористка Елена Воробей.

А другие горячо обсуждать внешность звезды, пишет mail.ru. Многие отметили, что Алсу стала неузнаваемой — что-то изменилось в лице.

И это не впервые — в сети все чаще критикуют Алсу за изменения во внешнем виде. Многим кажется, что артистка из-за фотошопа или пластики стала неузнаваемой. Артистка снялась для глянца в стильном наряде, спровоцировала новые слухи о пластике.

В октябре 2018 года Алсу стала Заслуженной артисткой России.