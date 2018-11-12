Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 ноября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Лайт
194

На Ольгу Бузову подали заявление в полицию. Просят возбудить уголовное дело

Пять человек просят признать себя потерпевшими от действий телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Заявление в полицию от имени этих людей подала адвокат Анна Бутырина, которая рассказала Рен-ТВ подоплеку дела.

Ольга Бузова на Сейшельских островах. Май 2018 года.
Ольга Бузова на Сейшельских островах. Май 2018 года.
www.instagram.com/buzova86

Как говорит защитник, причиной иска стала история с так называемыми гивами Бузовой. Заявители считают себя спонсорами теледивы, но не получили за свои гивы обещанных подписчиков в Instagram.

Анна Бутырина,
адвокат:

Пять спонсоров, которые перечислили по гиву, который она разыгрывала, и, соответственно, ею было обещано по 100 тысяч подписчиков каждому спонсору. Данные условия ей не были выполнены. Пострадавшие остались без денежных средств и без подписчиков. Также она разыграла автомобиль достаточно странным образом. По данному факту были поданы заявления о возбуждении уголовного дела.

Официальные представители Бузовой сообщили, что ведущая «Дома 2» только рекламировала конкурс и никаких подписчиков никому не обещала. По их словам, Ольга должна была разыграть автомобиль, что она и сделала.

Что такое GiveAway в Instagram?

Гивы — это т.н. GiveAway. От обычного конкурса он отличается наличием большого количества спонсоров. Как правило собирается 10−40 аккаунтов, каждый из которых делает взнос в призовой фонд. Под активность создаётся отдельный конкурсный аккаунт, в котором прописываются правила и собираются аккаунты, спонсирующие активность. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, пользователь должен подписаться на все профили организаторов, пишет Dnative.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость