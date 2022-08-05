На популярность Бузовой и Киркорова среди россиян отреагировал Юрий Лоза

Дело в том, что по данным исследовательского холдинга «Ромир», указанные исполнители вошли в десятку лидеров мнений россиян, заняв второе и третье место соответственно.

Вкус людей формирует окружающая среда, и на это стоит делать поправку при рассматривании результатов голосования, уверен Лоза.

«Если вы выйдете сейчас в поле, зайдете в любую деревню и спросите тех, кто занимается нормальным естественным трудом, кого они считают главными в музыке, то они вам, конечно, скажут, что это те люди, которых они каждый день видят на экране. И вряд ли опрашиваемые вам назовут малоизвестных исполнителей», — пояснил артист.

Если бы исследование проводилось среди россиян, профессионально увлекающихся музыкой, Бузова и Киркоров не вошли бы в топ-10, уверен музыкант, пишет Мослента. Лоза отметил — исполнителей менее популярных жанров почти нет в повестке СМИ.

«У людей нет другой музыки, кроме той, что вы им даете. Неудивительно, что они смотрят на одних и тех же личностей и называют их в своих опросах», — заключил музыкант.

Ранее Лоза предложил поменять текст гимна России.

Как считает Лоза, современный вариант гимна слишком декларативен и в нем много описательных моментов.

Знаменитость подчеркивает, что в новом варианте можно оставить прежнюю мелодию. Но текст гимна должен быть другим.