На популярность Бузовой и Киркорова среди россиян отреагировал Юрий Лоза

Дело в том, что по данным исследовательского холдинга «Ромир», указанные исполнители вошли в десятку лидеров мнений россиян, заняв второе и третье место соответственно.
Вкус людей формирует окружающая среда, и на это стоит делать поправку при рассматривании результатов голосования, уверен Лоза.
«Если вы выйдете сейчас в поле, зайдете в любую деревню и спросите тех, кто занимается нормальным естественным трудом, кого они считают главными в музыке, то они вам, конечно, скажут, что это те люди, которых они каждый день видят на экране. И вряд ли опрашиваемые вам назовут малоизвестных исполнителей», — пояснил артист.
Если бы исследование проводилось среди россиян, профессионально увлекающихся музыкой, Бузова и Киркоров не вошли бы в топ-10, уверен музыкант, пишет Мослента. Лоза отметил — исполнителей менее популярных жанров почти нет в повестке СМИ.
«У людей нет другой музыки, кроме той, что вы им даете. Неудивительно, что они смотрят на одних и тех же личностей и называют их в своих опросах», — заключил музыкант.
Ранее Лоза предложил поменять текст гимна России.
Как считает Лоза, современный вариант гимна слишком декларативен и в нем много описательных моментов.
Знаменитость подчеркивает, что в новом варианте можно оставить прежнюю мелодию. Но текст гимна должен быть другим.
«Любую мелодию можно использовать, если она легко ложится на уши. Эту мелодию тоже можно использовать, но сам гимн не должен быть декларативным. Он не может описательным быть. Гимн должен идти из сердца», — заметил Юрий Лоза.