На Земле впервые найдены следы аномальной внеземной органики

Первые доказательства присутствия внеземного углерода в древней земной породе обнаружила международная команда ученых при исследовании вулканических пород в горах Махонджва в Южной Африке, пишет «Российская газета».

Полный отчет об исследовании опубликован в журнале Geochimica et Cosmochimica Acta. Ученые утверждают, что нашли следы внеземных органических веществ в вулканических отложениях возрастом 3,3 миллиарда лет.

Команда ученых обнаружила слой породы толщиной 2 мм. Электронная спектроскопия выявила в породе два типа органических веществ, и оба предполагают внеземное происхождение.

Известно, что органические соединения встречаются в хондритах — наиболее распространенном типе метеоритов. Однако южноафриканская органика отличается от них. Кроме того, она является самым древним когда-либо найденным внеземным материалом.

Удивил ученых и состав этой органики, который они назвали аномальным. В породе содержатся наночастицы никеля, хрома и железа, что не встречается в земных горных породах.