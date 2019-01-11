На Землю мощным потоком идут радиосигналы из черной дыры

Канадские астрономы обнаружили еще один постоянный источник сигналов в космосе — обсерватория CHIME зафиксировала сразу 13 быстрых радиовсплесков, один из которых периодически повторяется.

Всего с 2007 года ученые обнаружили девять таких радиосигналов и пришли к выводу, что радиовсплески могут быть сигналами от разумных существ с другой планеты, пишет Nature. Есть и другая версия — сигналы могут иметь искусственное происхождение.

«До настоящего времени мы знали о существовании лишь одного подобного источника. Открытие второго повторяющегося сигнала говорит о том, что их должно быть много. Их обнаружение и изучение поможет нам раскрыть эту космическую загадку и узнать, откуда берутся эти всплески», — заявила астроном из университета Британской Колумбии в Ванкувере Ингрид Стэйрс.

Источник сигнала должен обладать колоссальной энергией: при каждом всплеске, длящемся доли секунды, ее выделяется в 25 млн раз больше, чем вырабатывает Солнце, уверены исследователи.

По одной из версий, это сверхмассивный объект вроде черной дыры, по другой — нейтронная звезда с мощным магнитным полем), пишет «КП».

FRB-вспышки

Ученые заявили, что обнаружили новые FRB-вспышки, которые называют «радиосигналами инопланетян».

Впервые о существовании таинственных вспышек радиоизлучения FRB астрономы заговорили в 2007 году, когда они были случайно открыты во время наблюдений за радиопульсарами при помощи телескопа Паркс (Австралия).

Шахматная доска для инопланетян

Исследователи раскрыли несколько способов общения с инопланетянами.

Для этого нужно использовать лазерные лучи, радиосигналы и высокочастотные частицы.

Выйти на связь с инопланетянами люди пробовали еще в XIX веке, решив попробовать начертить огромные рисунки в пустыне Сахара, а также создать огромную шахматную доску.

Во время лунного затмения в 2017 году уфологами из разных стран были замечены сотни НЛО, которые, по мнению специалистов, посетили Землю. Большинство НЛО были зафиксированы в России, Канаде и США.