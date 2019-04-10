Перед GrelkaFest 2019 девушки постят из Шерегеша снимки в купальниках

Парни, кстати, тоже не отстают:
Год назад в Шерегеше установили рекорд России на массовый спуск в купальных костюмах — сразу 1525 райдеров спустились с горы.
13 апреля в Шерегеше пройдет традиционный спуск в купальниках GrelkaFest 2019. Организаторы праздника обещают установить новый рекорд. А пока сибирские горнолыжницы позируют в пляжных нарядах и постят в Instagram снимки в ожидании этого веселого заезда.
Парни, кстати, тоже не отстают:
Год назад в Шерегеше установили рекорд России на массовый спуск в купальных костюмах — сразу 1525 райдеров спустились с горы.
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