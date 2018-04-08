В Шерегеше прошел массовый спуск в карнавальных костюмах: снимки и видео из соцсетей

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Жизнь

7 апреля на горнолыжном курорте Шерегеш прошел массовый спуск в карнавальных костюмах и прыжки с трамплина в бассейн с водой AYS Pool & Ride Contest 2018. Участники опубликовали в социальных сетях много фотографий и видео.

Как в Шерегеше прыгали на досках в бассейн в 2017 году. Соревнования AYS Pool & Ride Contest.
Как в Шерегеше прыгали на досках в бассейн в 2017 году. Соревнования AYS Pool & Ride Contest. Фото: vk.com/poolandride2018.

Напомним, с 6 по 15 апреля в Шерегеше проходит главное событие горнолыжного сезона — GrelkaFest-2018.

#шерегеш

Публикация от Konstantin Stepanov (@stepanovkp)

А чё нет то))) #шерегеш #грелкафест

Публикация от P a v e l (@antip0202)

Уже традиция 🙌#грелкафест2018 #шерегеш

Публикация от Анастасия (@dennastasiya)

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