В Шерегеше сноубордисты в карнавальных костюмах будут прыгать в холодный бассейн

Сегодня, 18:51.
Спорт

С 6 по 15 апреля в Шерегеше пройдет главное событие горнолыжного сезона GrelkaFest-2018. Спуск в купальниках будет 14-го, а уже в эту субботу 7 апреля на этом горнолыжном курорте пройдет массовый спуск в карнавальных костюмах и прыжки с трамплина в бассейн с водой "AYS Pool & Ride Contest 2018".

Как в Шерегеше прыгали на досках в бассейн в 2017 году. Соревнования AYS Pool & Ride Contest. Фото: vk.com/poolandride2018.
Как в Шерегеше прыгали на досках в бассейн в 2017 году. Соревнования AYS Pool & Ride Contest. Фото: vk.com/poolandride2018.
Как в Шерегеше прыгали на досках в бассейн в 2017 году. Соревнования AYS Pool & Ride Contest. Фото: vk.com/poolandride2018.
Как в Шерегеше прыгали на досках в бассейн в 2017 году. Соревнования AYS Pool & Ride Contest. Фото: vk.com/poolandride2018.
Как в Шерегеше прыгали на досках в бассейн в 2017 году. Соревнования AYS Pool & Ride Contest. Фото: vk.com/poolandride2018.
Как в Шерегеше прыгали на досках в бассейн в 2017 году. Соревнования AYS Pool & Ride Contest. Фото: vk.com/poolandride2018.
Как в Шерегеше прыгали на досках в бассейн в 2017 году. Соревнования AYS Pool & Ride Contest. Фото: vk.com/poolandride2018.
Как в Шерегеше прыгали на досках в бассейн в 2017 году. Соревнования AYS Pool & Ride Contest. Фото: vk.com/poolandride2018.
Как в Шерегеше прыгали на досках в бассейн в 2017 году. Соревнования AYS Pool & Ride Contest. Фото: vk.com/poolandride2018.
Как в Шерегеше прыгали на досках в бассейн в 2017 году. Соревнования AYS Pool & Ride Contest. Фото: vk.com/poolandride2018.
Как в Шерегеше прыгали на досках в бассейн в 2017 году. Соревнования AYS Pool & Ride Contest. Фото: vk.com/poolandride2018.
Как в Шерегеше прыгали на досках в бассейн в 2017 году. Соревнования AYS Pool & Ride Contest. Фото: vk.com/poolandride2018.
Как в Шерегеше прыгали на досках в бассейн в 2017 году. Соревнования AYS Pool & Ride Contest. Фото: vk.com/poolandride2018.
Как в Шерегеше прыгали на досках в бассейн в 2017 году. Соревнования AYS Pool & Ride Contest. Фото: vk.com/poolandride2018.

Участникам этого соревнования нужно будет съехать на сноуборде или лыжах со снежного склона, который заканчивается трамплином с большим бассейном, наполненным водой. И сделать это можно будет только в карнавальном костюме. Судьи уделят особое внимание креативной экипировке.

Каждому участнику дается всего 1 попытка. 7 судей будут оценивать каждое "выступление" по трем категориям: сложность трюка, оригинальность костюма и общее впечатление от "проката" участника. Победителей ждут ценные призы и подарки.

Принять участие в соревновании может каждый желающий. Достаточно на месте пройти регистрацию. 

Основные правила соревнований:

  • К участию в мероприятии допускаются только лица в оригинальных костюмах на лыжах или сноуборде, представляющие собой: образ, костюм, вымышленный, мультипликационный или художественный персонаж. 
  • К участию в мероприятие допускаются лица старше 18 лет. Адекватно оценивающие свой уровень катания, уровень физической подготовки, состояния своего здоровья. 
  • Судейской коллегией может быть отказано в участие в мероприятие в случае, если участник находится в состояние алкогольного, токсического, наркотического опьянения. 

Организаторы предупреждают, что в апреле в Горной Шории не так уж тепло, поэтому температура воды в бассейне не поднимется выше +10 градусов. Поэтому участникам рекомендуется захватить с собой полотенце, теплую сменную одежду и обувь. 

Регламент мероприятия:

  • 10:00 — 12:30 Обязательная регистрация участников в бургерной Chill’n’Grill (слева от входа в бар GRELKA),
  • 14:00 — 16:45 AYS Pool & Ride Contest 2018 (трасса "Булочка"),
  • 17:30 — 18:00 Награждение победителей и призеров на главной сцене,
  • 21:00 — After-party "AYS Pool & Ride Contest 2018" в клубе BUNKER (гостиница AYS CLUB).
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