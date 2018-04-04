В Шерегеше сноубордисты в карнавальных костюмах будут прыгать в холодный бассейн

С 6 по 15 апреля в Шерегеше пройдет главное событие горнолыжного сезона GrelkaFest-2018. Спуск в купальниках будет 14-го, а уже в эту субботу 7 апреля на этом горнолыжном курорте пройдет массовый спуск в карнавальных костюмах и прыжки с трамплина в бассейн с водой "AYS Pool & Ride Contest 2018".

Как в Шерегеше прыгали на досках в бассейн в 2017 году. Соревнования AYS Pool & Ride Contest. Фото: vk.com/poolandride2018. Как в Шерегеше прыгали на досках в бассейн в 2017 году. Соревнования AYS Pool & Ride Contest. Фото: vk.com/poolandride2018. Как в Шерегеше прыгали на досках в бассейн в 2017 году. Соревнования AYS Pool & Ride Contest. Фото: vk.com/poolandride2018. Как в Шерегеше прыгали на досках в бассейн в 2017 году. Соревнования AYS Pool & Ride Contest. Фото: vk.com/poolandride2018. Как в Шерегеше прыгали на досках в бассейн в 2017 году. Соревнования AYS Pool & Ride Contest. Фото: vk.com/poolandride2018. Как в Шерегеше прыгали на досках в бассейн в 2017 году. Соревнования AYS Pool & Ride Contest. Фото: vk.com/poolandride2018. Как в Шерегеше прыгали на досках в бассейн в 2017 году. Соревнования AYS Pool & Ride Contest. Фото: vk.com/poolandride2018. Как в Шерегеше прыгали на досках в бассейн в 2017 году. Соревнования AYS Pool & Ride Contest. Фото: vk.com/poolandride2018. Как в Шерегеше прыгали на досках в бассейн в 2017 году. Соревнования AYS Pool & Ride Contest. Фото: vk.com/poolandride2018. Как в Шерегеше прыгали на досках в бассейн в 2017 году. Соревнования AYS Pool & Ride Contest. Фото: vk.com/poolandride2018. Как в Шерегеше прыгали на досках в бассейн в 2017 году. Соревнования AYS Pool & Ride Contest. Фото: vk.com/poolandride2018. Как в Шерегеше прыгали на досках в бассейн в 2017 году. Соревнования AYS Pool & Ride Contest. Фото: vk.com/poolandride2018. Как в Шерегеше прыгали на досках в бассейн в 2017 году. Соревнования AYS Pool & Ride Contest. Фото: vk.com/poolandride2018. Как в Шерегеше прыгали на досках в бассейн в 2017 году. Соревнования AYS Pool & Ride Contest. Фото: vk.com/poolandride2018. Участникам этого соревнования нужно будет съехать на сноуборде или лыжах со снежного склона, который заканчивается трамплином с большим бассейном, наполненным водой. И сделать это можно будет только в карнавальном костюме. Судьи уделят особое внимание креативной экипировке. Каждому участнику дается всего 1 попытка. 7 судей будут оценивать каждое "выступление" по трем категориям: сложность трюка, оригинальность костюма и общее впечатление от "проката" участника. Победителей ждут ценные призы и подарки. Принять участие в соревновании может каждый желающий. Достаточно на месте пройти регистрацию. Основные правила соревнований: К участию в мероприятии допускаются только лица в оригинальных костюмах на лыжах или сноуборде, представляющие собой: образ, костюм, вымышленный, мультипликационный или художественный персонаж.

К участию в мероприятие допускаются лица старше 18 лет. Адекватно оценивающие свой уровень катания, уровень физической подготовки, состояния своего здоровья.

Судейской коллегией может быть отказано в участие в мероприятие в случае, если участник находится в состояние алкогольного, токсического, наркотического опьянения. Организаторы предупреждают, что в апреле в Горной Шории не так уж тепло, поэтому температура воды в бассейне не поднимется выше +10 градусов. Поэтому участникам рекомендуется захватить с собой полотенце, теплую сменную одежду и обувь. Регламент мероприятия: 10:00 — 12:30 Обязательная регистрация участников в бургерной Chill’n’Grill (слева от входа в бар GRELKA),

14:00 — 16:45 AYS Pool & Ride Contest 2018 (трасса "Булочка"),

17:30 — 18:00 Награждение победителей и призеров на главной сцене,

21:00 — After-party "AYS Pool & Ride Contest 2018" в клубе BUNKER (гостиница AYS CLUB).