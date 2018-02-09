Сноубордистки, которым не страшно загорать на снегу

В день открытия Олимпиады обязательно надо обязательно задуматься о том, как по-спортивному провести предстоящие выходные. Тем более что погода просто шепчет: бросай тупить, вставай на лыжи. А еще лучше — на сноуборд. Посмотрите, как сноубордистки катаются почти без одежды.

Прекрасные сноубордистки. Фото: опубликовано на www.instagram.com/ru_snowboarding. Прекрасные сноубордистки. Фото: опубликовано на www.instagram.com/ru_snowboarding. Прекрасные сноубордистки. Фото: опубликовано на www.instagram.com/ru_snowboarding. Прекрасные сноубордистки. Фото: опубликовано на www.instagram.com/ru_snowboarding. Прекрасные сноубордистки. Фото: опубликовано на www.instagram.com/ru_snowboarding. Прекрасные сноубордистки. Фото: опубликовано на www.instagram.com/ru_snowboarding. Прекрасные сноубордистки. Фото: опубликовано на www.instagram.com/ru_snowboarding. Прекрасные сноубордистки. Фото: опубликовано на www.instagram.com/ru_snowboarding. Прекрасные сноубордистки. Фото: опубликовано на www.instagram.com/ru_snowboarding. Прекрасные сноубордистки. Фото: опубликовано на www.instagram.com/ru_snowboarding. Прекрасные сноубордистки. Фото: опубликовано на www.instagram.com/ru_snowboarding. Прекрасные сноубордистки. Фото: опубликовано на www.instagram.com/ru_snowboarding. Прекрасные сноубордистки. Фото: опубликовано на www.instagram.com/ru_snowboarding. Прекрасные сноубордистки. Фото: опубликовано на www.instagram.com/ru_snowboarding. Прекрасные сноубордистки. Фото: опубликовано на www.instagram.com/ru_snowboarding.