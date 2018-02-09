Синоптики рассказали, какими будут выходные в Алтайском крае

В Алтайском крае на выходных 10 и 11 февраля столбик термометра опустится до -14 градусов. В регионе будет солнечно и без осадков, сообщает алтайский ЦГМС.

Погода в Алтайском крае в субботу: днем без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах местами гололед

температура воздуха днем -9 -14 градусов, в предгорьях -3-8.

ветер восточный, 3-8 м/с. Погода в Барнауле в субботу: днем без осадков, на дорогах местами гололедица, в утренние часы изморозь, возможен туман

температура воздуха днем -9-11 градусов

ветер восточный, 3-8 м/с. Погода в Алтайском крае в воскресенье: днем без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах местами гололед

температура воздуха днем -9-14, в предгорьях -3-8

ветер восточный, 3-8 м/с. Погода в Барнауле в воскресенье: днем без осадков, на дорогах местами гололедица, в утренние часы изморозь

температура воздуха днем -10-12 градусов

ветер восточный, 3-8 м/с.