Синоптики рассказали, какими будут выходные в Алтайском крае

Сегодня, 14:04.
Жизнь

В Алтайском крае на выходных 10 и 11 февраля столбик термометра опустится до -14 градусов. В регионе будет солнечно и без осадков, сообщает алтайский ЦГМС.

Женщина сдувает снег.
Женщина сдувает снег. Фото: СС0.

Погода в Алтайском крае в субботу:

  • днем без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах местами гололед

  • температура воздуха днем -9 -14 градусов, в предгорьях -3-8.

  • ветер восточный, 3-8 м/с.

Погода в Барнауле в субботу:

  • днем без осадков, на дорогах местами гололедица, в утренние часы изморозь, возможен туман

  • температура воздуха днем -9-11 градусов

  • ветер восточный, 3-8 м/с.

Погода в Алтайском крае в воскресенье:

  • днем без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах местами гололед

  • температура воздуха днем -9-14, в предгорьях -3-8

  • ветер восточный, 3-8 м/с.

Погода в Барнауле в воскресенье:

  • днем без осадков, на дорогах местами гололедица, в утренние часы изморозь

  • температура воздуха днем -10-12 градусов

  • ветер восточный, 3-8 м/с.

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