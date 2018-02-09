Синоптики рассказали, какими будут выходные в Алтайском крае

В Алтайском крае на выходных 10 и 11 февраля столбик термометра опустится до -14 градусов. В регионе будет солнечно и без осадков, сообщает алтайский ЦГМС.
Погода в Алтайском крае в субботу:
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днем без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах местами гололед
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температура воздуха днем -9 -14 градусов, в предгорьях -3-8.
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ветер восточный, 3-8 м/с.
Погода в Барнауле в субботу:
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днем без осадков, на дорогах местами гололедица, в утренние часы изморозь, возможен туман
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температура воздуха днем -9-11 градусов
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ветер восточный, 3-8 м/с.
Погода в Алтайском крае в воскресенье:
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днем без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах местами гололед
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температура воздуха днем -9-14, в предгорьях -3-8
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ветер восточный, 3-8 м/с.
Погода в Барнауле в воскресенье:
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днем без осадков, на дорогах местами гололедица, в утренние часы изморозь
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температура воздуха днем -10-12 градусов
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ветер восточный, 3-8 м/с.
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