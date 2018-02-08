30 снимков с красавицами из полиции

Каких только сообществ, пабликов и групп не создается в соцсетях. Вот, например, на просторах Instagram мы нашли страничку @my.police, где публикуются снимки про людей в погонах. Публикуем подборку из 30 присланных в это сообщество фото девушек из полиции.
Кстати, комментарии к фотографиям очень доброжелательные. И, действительно, приятно видеть таких прекрасных стражей порядка.
"Паблик для адекватных людей в форме СП и не только", — написано в аннотации этого сообщества. Тут есть фото не только красивых девушек в погонах, но и снимки брутальных полицейских, например, такие:
Перестаньте думать мыслями начальника!!! Ну хотя бы про бороду уже поймите))) . Рад видеть от вас в директ 📬 *⃣Ваши фото📸 *⃣Новости🗞️ Так же следите за лентой, участвуйте в конкурсах и будьте активными, жду👇 *⃣Ваши лайки💓 *⃣Ваши комментарии📝 *⃣Обязательно прочтите по 👇__________________ ссылке в описании паблика!!!🔥 ❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗ #mypolice #полиция #мвд #полицияроссии #мвдроссии #людивформе #работаонатакая
Как начинается ваше утро?👮 . Присылайте в директ 📬👇 *⃣Ваши фото📸 *⃣Новости🗞️ Так же следите за лентой, участвуйте в конкурсах и будьте активными, жду👇 *⃣Ваши лайки💓 *⃣Ваши комментарии📝 *⃣Обязательно прочтите по 👇__________________ ссылке в описании паблика!!!🔥 ❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗ #mypolice #полиция #мвд #полицияроссии #мвдроссии #людивформе #работаонатакая
Друзья, вы много присылаете фото с тех мест службы, где не носят "кабинетную" форму, там вы похожи больше не военных, я уважаю вашу службу, но тут я публикую фото полиции, поэтому если вы в "горке" и с пулемётом, то это в военные паблики😜)) на фото для меня, должны присутствовать атрибуты полиции)) . Присылайте в директ 📬👇 *⃣Ваши фото📸 *⃣Новости🗞️ Так же следите за лентой, участвуйте в конкурсах и будьте активными, жду👇 *⃣Ваши лайки💓 *⃣Ваши комментарии📝 *⃣Обязательно прочтите по 👇__________________ ссылке в описании паблика!!!🔥 ❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗ #mypolice #полиция #мвд #полицияроссии #мвдроссии #людивформе #работаонатакая
Присылайте в директ 📬👇 *⃣Ваши фото📸 *⃣Новости🗞️ Так же следите за лентой, участвуйте в конкурсах и будьте активными, жду👇 *⃣Ваши лайки💓 *⃣Ваши комментарии📝 *⃣Обязательно прочтите по 👇__________________ ссылке в описании паблика!!!🔥 ❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗ #mypolice #полиция #мвд #полицияроссии #мвдроссии #людивформе #работаонатакая
Присылайте в директ 📬👇 *⃣Ваши фото📸 *⃣Новости🗞️ Так же следите за лентой, участвуйте в конкурсах и будьте активными, жду👇 *⃣Ваши лайки💓 *⃣Ваши комментарии📝 *⃣Обязательно прочтите по 👇__________________ ссылке в описании паблика!!!🔥 ❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗ #mypolice #полиция #мвд #полицияроссии #мвдроссии #людивформе #работаонатакая
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