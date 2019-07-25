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25 июля 23°C

«Народ для разврата собрался»: «казачка Надя» оголилась и приняла пантовую ванну на Алтае

Российская фолк-певица Надежда Бабкина сразу с моря прилетела в Республику Алтай. О чем свидетельствует геолокация фото в Instagram.

Надежда Бабкина на Алтае.
Надежда Бабкина на Алтае.
babkina.ru

Радостная артистка поделилась с подписчиками впечатлениями от пантовых ванн.

«Пантовые ванны придают сил и заряжают позитивом для плодотворного рабочего сезона!», — подписала фото Надежда Бабкина.

Комментаторы на «обнаженку» отреагировали мгновенно: «И что судить… У нас давно сдвинулись представления о прекрасном… Мы спим со своими „детьми“, кроим свои тела… Но есть люди, которым хочется простить всё — за их настоящий талант и неоценимый вклад в нашу культуру». «Надежда, вернетесь с Алтая Евгений вас не узнает, после пантовых ванн, вы лет на 20 моложе станете», «Куда катимся?», «Пена из берегов вышла».

А уже на следующий день после пантовой ванны народная артистка России и депутат Московской городской думы Надежда Бабкина принимала участие во Всероссийском фестивале «Шукшинские дни на Алтае». 24 июля в театре драмы в Барнауле она сыграла в музыкальном спектакле «Калина красная». В исполнении Надежды Бабкиной в постановке прозвучали лирические, шуточные, хороводные, духовные песни и романсы. Артистка сыграла Лизавету Марковну, мать Зои.

«Народ для разврата собрался» — хорошо бы этот спектакль посмотреть как-то в записи в ютубе или в инстаграме, больше негде, а так хочется…", «Покажут по телеку, или нет?», «Это изумительный спектакль, актеры подобраны великолепно!!! Надежда Георгиевна, огромное Вам спасибо за ваш труд!», — пишут комментаторы о спектакле.

В постановке, помимо Надежды Бабкиной, задействованы Андрей Мерзликин, Мария Шукшина, Наталия Егорова, Сергей Никоненко, Иван Замотаев, Вячеслав Манучаров, Юлия Максимова и артисты театра «Русская песня».

Уже 25 июля спектакль увидят жители Новокузнецка.

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