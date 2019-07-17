Какие звезды приедут на Алтай на Шукшинский фестиваль-2019

Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» торжественно откроют 23 июля в 13:00 у памятника Шукшину на одноименной улице в Барнауле. Вечером того же дня, в 18:00 Барнаул будет встречать гостей фестиваля на красной дорожке у театра драмы. Рассказываем, кто приедет на Алтай.

Кто из знаменитостей приедет на Шукшинский фестиваль-2019

Виктор Мережко

Советский, российский сценарист, кинорежиссер, драматург, актер, писатель и телеведущий, как и в прошлом году, станет президентом Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Он не раз подчеркивал, что для него большая честь быть причастным к такому событию.

Алексей А. Петрухин

Российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и писатель. Он будет представлять фильм-открытие Шукшинского кинофестиваля «Последнее испытание».

Анна Чурина

Актриса Анна Чурина, супруга Алексея Петрухина, также представит фильм «Последнее испытание». В ленте она сыграла директора школы Агнессу Андреевну. Та же роль у нее была в фильме Петрухина 2005 года «Училка». Актриса известна ролями в фильмах «Вий», «Борис Годунов», «Потерянное отражение. Исповедь содержанки», «Прощаться не будем».

Анна Чурина. www.instagram.com/annachurina

Олег Тактаров

Актер, продюсер, режиссер и чемпион мира по смешанным боевым единоборствам также снялся в фильме «Последнее испытание». Он сыграл роль переговорщика.

Игорь Жижикин

Актер, продюсер и артист цирка играет в фильме «Последнее испытание» спецназовца Голышева. Известен ролью полковника Довченко в американском приключенческом художественном фильме Стивена Спилберга «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». В 2014—2017 годах снимался в роли бизнесмена Аркадия Викторовича Игнатьева в сериале «Мажор».

Алиса Гребенщикова

Российская актриса театра и кино, дочь знаменитого БГ. В «Последнем испытании» она сыграла роль корреспондента Аси. Актриса известна ролями Рыжей в «Водителе для Веры» Павла Чухрая и мелодраме «Любовь и разлука», участвовала в шоу «Ледниковый период».

Алиса Гребенщикова. www.instagram.com/alisa_grebenshchikova_official

Андрей Мерзликин

Знаменитый актер представит в Барнауле спектакль «Калина красная». Он сыграет роль Егора Прокудина, которую в свое время исполнят сам Василий Макарович.

Надежда Бабкина

«Калина красная» — спектакль музыкальный. Музыка дополняет текст Шукшина и раскрывает новые глубинные смыслы. В исполнении Надежды Бабкиной в постановке прозвучат лирические, шуточные, хороводные, духовные песни и романсы. Артистка сыграет Лизавету Марковну, мать Зои.

Надежда Бабкина на Алтае. babkina.ru

Мария Шукшина

Постановка «Калина красная» стала «правопреемником» одноименной кинокартины, в которой Василий Шукшин стал и сценаристом, и режиссером, и актером.

Преемственность получилась благодаря образу главной героини Любы Байкаловой: супруга писателя Лидия Федосеева-Шукшина исполнила роль Любы в фильме, а их дочь Мария сыграла ту же роль на сцене.

Шукшина приедет в Барнаул всего на один день в связи с загруженным съемочным графиком и не будет участвовать в главных торжествах в Сростках.

Наталья Егорова

Сыграет в спектакле «Калина красная» мать Любы Байкаловой. Актриса известна работой в сериале «Тайны дворцовых переворотов», фильмами «Жизнь Клима Самгина», «Два капитана», «Старший сын».

Сергей Никоненко

Всенародно любимому актеру в «Калине красной» досталась роль отца Любы. На счету Сергея Никоненко десятки работ в кино, много сценаристских и режиссерских работ.

Сергей Никоненко в Барнауле. Михаил Хаустов

Алексей Федорченко

Один из самых известных режиссеров представит в Барнауле фильм «Война Анны». Картина уже взяла «Золотого Орла», «Белого слона» и «Нику». Критики и зрители в восторге от этой работы Федорченко.

Кто будет в жюри кинофестиваля

Программа Шукшинского кинофестиваля в этом году состоит из 10 фильмов. Их будут представлять режиссеры. Кому достанется главный приз, узнаем на горе Пикет в завершении Шукшинских дней на Алтае 27 июля. В составе жюри — известные деятели кино.

Валерий Фомин. Председатель жюри. Советский и российский киновед и историк кино. Доктор искусствоведения. Действительный член киноакадемии «Ника». Лауреат премий Союза кинематографистов и Гильдии киноведов и кинокритиков. Автор книг по истории кино.

Лидия Боброва. Российский кинорежиссер и сценарист, лауреат Государственной премии России в области литературы и искусства. Сняла знаменитые фильмы «Верую!» и «Бабуся».

Александр Новопашин. Настоятель собора Александра Невского в Новосибирске, крупный общественный деятель, сценарист и режиссер, вице-президент Российской Ассоциации центров по изучению религий и сект. На его счету документальные фильмы «Перелом» и «Царь Болгарский», художественный фильм «Меня это не касается».

Владимир Кузнецов. Председатель Алтайского отделения, Союза кинематографистов России, кинорежиссер.

Анатолий Фукс. Заслуженный работник культуры РФ, лауреат Алтайского края в области литературы и искусства, член союза кинематографистов России, кинооператор.