Программа Шукшинского кинофестиваля-2019 состоит из 10 фильмов. Их специально выбирали по «созвучию с идеями и мыслями» алтайского писателя и кинематографиста. Конкурсные показы пройдут в Барнауле. Рассказываем, что и когда смотреть.

Последнее испытание

Россия, 2018. Режиссер Алексей А. Петрухин.

Жанр: драма, боевик. 16+

В ролях: Ирина Купченко, Ирина Алферова, Андрей Мерзликин, Анна Чурина, Елена Захарова, Алиса Гребенщикова, Игорь Жижикин, Олег Тактаров.

Лента рассказывает о событиях, похожих на взятие заложников в театральном центре на Дубровке, где в 2002 году проходил мюзикл «Норд-Ост». На сцене, где должна была пройти премьера мюзикла, разыгралась драма. Люди шли на праздник — веселый, яркий, а оказались лицом к лицу со смертью. Они, ставшие заложниками, сумевшие пройти страшное испытание, сохранив человеческое достоинство и мужество — обычные люди, ставшие героями.

23 июля, 20:00. Кинотеатр «Мир"

24 июля, 19:40. Кинотеатр «Европа"

26 июля, 20:00. Кинотеатр «Премьера».

Солдатик

Россия, 2018. Режиссер Виктория Фанасютина.

Жанр: драма, военный. 6+

В ролях: Андрей Андреев, Виктор Добронравов, Дарья Урсуляк.

История о волнующих и героических событиях, произошедших в жизни самого маленького солдата — героя Великой Отечественной Войны, шестилетнего Сережи Алешкова.

Он потерял всех своих родных, попал в действующую армию. С шестилетним мальчиком затеяли игру в солдатика, чтобы сохранить ему детство, а он, чтобы соответствовать этому почетному для него званию, стал настоящим защитником Родины.

23 июля, 15:30. Кинотеатр «Мир"

24 июля, 17:25. Кинотеатр «Европа"

25 июля, 16:00. Кинотеатр «Премьера».

Лорик

Армения, Кипр, Россия, Швеция, Швейцария, 2018. Режиссер Алексей Злобин.

Жанр: драма. 18+

В ролях: Микаэл Погосян, Евгения Дмитриева, Ирэн Айвазян.

Актер по призванию и просто чудак Лорик, тезка великого Лоуренса Оливье, разгуливает по городу в театральных костюмах и декламирует монологи, вызывая смех и изумление. Но Лорик равнодушен к мнению окружающих, он не замечает происходящих вокруг перемен, того, что театр, в котором он служит, стал никому не нужен и вот-вот закроется.

24 июля, 10:30. Кинотеатр «Европа"

24 июля, 14:10. Кинотеатр «Мир"

25 июля, 20:00. Кинотеатр «Премьера».

Глубокие реки

Россия, 2018. Режиссер Владимир Битоков.

Жанр: драма. 18+

В ролях: Олег Гусейнов, Рустам Муратов, Мухамед Сабиев.

Младший сын возвращается домой, чтобы помочь отцу и братьям выполнить прибыльный заказ по заготовке леса. За время его отсутствия ничего не изменилось: непосильный труд ради куска хлеба, противостояние с жителями соседнего поселка, неумение членов семьи выразить свою любовь и понимание самым родным людям. И река, которая в любой момент разольется и смоет стоящий на самом ее берегу отчий дом.

23 июля, 15:40. Кинотеатр «Европа"

24 июля, 17:45. Кинотеатр «Мир"

26 июля, 12:00. Кинотеатр «Премьера».

Война Анны

Россия, 2018. Режиссер Алексей Федорченко.

Жанр: драма, военный. 12+

В ролях: Марта Козлова, Любовь Ворожцова, Владимир Сапин.

Ноябрь 1941 года. Прошлого нет — его убили. Настоящее — смерть. Безопасно лишь внутри камина, стоящего в кабинете географии старой поселковой школы. Там маленькая девочка Анна устроила себе дом и стала жить.

Но школа оказалась немецкой комендатурой, которая днем и ночью охраняется большими собаками. И любой звук и запах — враги. Это история выживания и противоборства страшного мира взрослых и Анны, девочки, победившей Войну.

23 июля, 14:00. Кинотеатр «Европа"

24 июля, 19:40. Кинотеатр «Мир"

26 июля, 16:00. Кинотеатр «Премьера».

Интересная жизнь

Россия, 2018. Режиссер Анна Яновская.

Жанр: драма, комедия. 12+

В ролях: Алексей Юдников, Прокопий Ноговицын, Андрей Борисов.

Узнав о том, что в Якутии кинематографический бум, московский комедийный артист Алексей Юдников решает попытать свое счастье. Алексей едет сниматься в главной роли в якутском фильме. Это будет волшебное путешествие, полное неожиданных встреч приключений, обретений, любви, открытий и потерь. Но наша жизнь — пародия на наши мечты, и реальность открывается Алексею самым неожиданным образом.

23 июля, 13:30. Кинотеатр «Европа"

24 июля, 13:25. Кинотеатр «Мир"

26 июля, 18:00. Кинотеатр «Премьера».

Ваш репетитор

Россия, 2018. Режиссер Антон Коломеец.

Жанр: драма. 16+

В ролях: Наталия Вдовина, Алексей Сергеев, Владислав Коноплев.

Савва собирается поступать в престижный вуз и занимается с преподавателем французской литературы Анной Германовной. Она предлагает ему прочитать роман Гюстава Флобера «Мадам Бовари», потом они разбирают содержание этой трагической истории. Погружаясь в атмосферу романа, Савва влюбляется в репетитора, и она тоже не остается равнодушной. Но эти чувства должны пройти строгие испытания

23 июля, 17:35. Кинотеатр «Мир"

24 июля, 15:20. Кинотеатр «Европа"

25 июля, 14:00. Кинотеатр «Премьера».

Двое

Россия, 2018. Режиссер Тимофей Жалнин.

Жанр: драма, приключения. 12+

В ролях: Антон Момот, Татьяна Полосина, Андрей Щепочкин.

Лучший способ выяснить отношения — это оказаться перед лицом смерти. И неизвестно, что страшнее для молодых супругов Нади и Андрея: тайга, раскинувшаяся на сотни километров, или следующий по пятам жестокий отец Нади.

23 июля, 16:00. Кинотеатр «Европа"

24 июля, 15:30. Кинотеатр «Мир"

24 июля, 18:00. Кинотеатр «Премьера».

Облепиховое лето

Россия, 2018. Режиссер Виктор Алферов.

Жанр: биография, драма. 12+

В ролях: Андрей Мерзликин, Сергей Агафонов, Сергей Каплунов.

Фильм о жизни и гибели великого советского драматурга Александра Вампилова. Он задыхался в коридорах и кабинетах. Стремился вырваться из замкнутого круга на родину, к природе, к своим корням, к истории семьи и своего отца, расстрелянного в 38-ом году. И вот в августе 1972-ого, в облепиховое лето, он едет на Байкал, чтобы купить дом на озере. И остается там навсегда.

23 июля, 18:10. Кинотеатр «Европа"

24 июля, 15:30. Кинотеатр «Мир"

26 июля, 14:00. Кинотеатр «Премьера».

Надо мною солнце не садится

Россия, 2019. Режиссер Любовь Борисова.

Жанр: драма, комедия. 6+

В ролях: Иван Константинов, Степан Петров, Анатолий Кириллин.

Поссорившись с отцом, Алтан приезжает работать на Крайний Север. Ему предстоит провести целый месяц в одиночестве на безлюдном острове. Но вскоре у него появляется сосед — старик Байбал.

Он приехал сюда доживать свои последние дни и просит Алтана похоронить его рядом с могилой жены. Однажды парень узнает, что у Байбала в молодости пропала дочь. Он уговаривает старика создать развлекательный видеоблог, чтобы найти ее, а заодно оттянуть день смерти. Каждый день Алтан делает все, чтобы старик захотел прожить еще один прекрасный день.

23 июля, 11:45. Кинотеатр «Мир"

24 июля, 13:00. Кинотеатр «Европа-Киномир"

25 июля, 12:00. Кинотеатр «Премьера».

Все фильмы можно посмотреть бесплатно. Для этого нужно взять билет в кассах, они поступят после 17 июля.