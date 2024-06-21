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Названы вещи, которые строго запрещено делать на Летнее солнцестояние 21 июня

21 июня — это день летнего солнцестояния, самый длинный день в году. С ним связаны различные приметы и поверья. Altapress.ru расскажет о главных запретах и суевериях.

Солнцестояние.
Солнцестояние.
Unsplash

Приметы на летнее солнцестояние

  • Если в этот день погода солнечная и жаркая, то и следующие 40 дней будут такими же.
  • Утренний туман сулит богатый урожай грибов и ягод.
  • Много росы утром — к богатому урожаю.
  • Ласточки летают низко — к дождю.
  • Звезды мерцают ночью — к переменам погоды.

Как отмечали летнее солнцестояние разные народы

У многих народов существовали свои традиции и обычаи, связанные с летним солнцестоянием. Вот некоторые из них:

  1. Славяне отмечали праздник Купалы. Он был посвящён солнцу и расцвету природы. В этот день было принято собирать целебные травы, плести венки, водить хороводы и прыгать через костёр. Считалось, что огонь в этот день обладает особой силой и может очистить человека от всего плохого.

  2. Древние кельты праздновали Литу — один из главных праздников в их календаре. Они верили, что в этот день границы между мирами стираются, и можно общаться с духами и богами. Кельты проводили ритуалы, посвящённые Солнцу, плодородию и благополучию.

  3. В Индии летнее солнцестояние отмечается как фестиваль Санкранти. Это время для молитв, медитаций и размышлений о жизни. Также в этот период проводятся различные религиозные церемонии и ритуалы.

  4. У германских народов летнее солнцестояние было связано с праздником Середины лета. Люди украшали свои дома зеленью, цветами и ветками деревьев, а также устраивали гуляния и танцы вокруг костров.

  5. В некоторых культурах летнее солнцестояние считалось временем для гаданий и предсказаний будущего. Люди обращались к шаманам, колдунам и прорицателям, чтобы узнать свою судьбу.

Солнцестояние.
Солнцестояние.
СС0

Для кого солнцестояние станет особенным

Особенно в этот период отличится знак Зодиака Скорпион.

Для Скорпионов наступает благоприятный период. Вскоре их финансовые проблемы будут решены, ведь к ним приближается денежный поток.

Чтобы извлечь максимальную пользу из этой ситуации, астрологи советуют вложить средства в путешествие — это придаст сил для новых начинаний и открытий.

Это также подходящее время для запуска новых проектов — можно смело подписывать контракты или соглашаться на сотрудничество, так как это принесёт значительные результаты. Близкие люди будут рядом и поддержат Скорпионов в их начинаниях, а также дадут ценные советы. Поэтому стоит прислушаться к мнению окружающих.

Солнцестояние.
Солнцестояние.
Unsplash

Что нельзя делать в летнее солнцестояние

В разных культурах и традициях существуют различные запреты, связанные с летним солнцестоянием. Вот некоторые из них:

  1. В некоторых культурах в этот день запрещалось работать, особенно на поле или огороде. Считалось, что это может привести к неурожаю или другим неприятностям.

  2. У славян существовал запрет на купание в открытых водоёмах в день летнего солнцестояния. Это было связано с тем, что вода считалась местом обитания нечистой силы, которая могла навредить человеку.

  3. Во многих культурах существовали запреты на ссоры, конфликты и негативные эмоции в день летнего солнцестояния. Считалось, что это может привлечь несчастья и неудачи.

  4. Некоторые народы не рекомендовали стричь волосы и ногти в этот период, так как это могло привести к потере здоровья и благополучия.

  5. Также существовали запреты на охоту, рыбалку и другие виды деятельности, которые могли нарушить гармонию природы.

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