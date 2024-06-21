Названы вещи, которые строго запрещено делать на Летнее солнцестояние 21 июня

Приметы на летнее солнцестояние
- Если в этот день погода солнечная и жаркая, то и следующие 40 дней будут такими же.
- Утренний туман сулит богатый урожай грибов и ягод.
- Много росы утром — к богатому урожаю.
- Ласточки летают низко — к дождю.
- Звезды мерцают ночью — к переменам погоды.
Как отмечали летнее солнцестояние разные народы
У многих народов существовали свои традиции и обычаи, связанные с летним солнцестоянием. Вот некоторые из них:
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Славяне отмечали праздник Купалы. Он был посвящён солнцу и расцвету природы. В этот день было принято собирать целебные травы, плести венки, водить хороводы и прыгать через костёр. Считалось, что огонь в этот день обладает особой силой и может очистить человека от всего плохого.
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Древние кельты праздновали Литу — один из главных праздников в их календаре. Они верили, что в этот день границы между мирами стираются, и можно общаться с духами и богами. Кельты проводили ритуалы, посвящённые Солнцу, плодородию и благополучию.
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В Индии летнее солнцестояние отмечается как фестиваль Санкранти. Это время для молитв, медитаций и размышлений о жизни. Также в этот период проводятся различные религиозные церемонии и ритуалы.
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У германских народов летнее солнцестояние было связано с праздником Середины лета. Люди украшали свои дома зеленью, цветами и ветками деревьев, а также устраивали гуляния и танцы вокруг костров.
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В некоторых культурах летнее солнцестояние считалось временем для гаданий и предсказаний будущего. Люди обращались к шаманам, колдунам и прорицателям, чтобы узнать свою судьбу.
Для кого солнцестояние станет особенным
Особенно в этот период отличится знак Зодиака Скорпион.
Для Скорпионов наступает благоприятный период. Вскоре их финансовые проблемы будут решены, ведь к ним приближается денежный поток.
Чтобы извлечь максимальную пользу из этой ситуации, астрологи советуют вложить средства в путешествие — это придаст сил для новых начинаний и открытий.
Это также подходящее время для запуска новых проектов — можно смело подписывать контракты или соглашаться на сотрудничество, так как это принесёт значительные результаты. Близкие люди будут рядом и поддержат Скорпионов в их начинаниях, а также дадут ценные советы. Поэтому стоит прислушаться к мнению окружающих.
Что нельзя делать в летнее солнцестояние
В разных культурах и традициях существуют различные запреты, связанные с летним солнцестоянием. Вот некоторые из них:
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В некоторых культурах в этот день запрещалось работать, особенно на поле или огороде. Считалось, что это может привести к неурожаю или другим неприятностям.
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У славян существовал запрет на купание в открытых водоёмах в день летнего солнцестояния. Это было связано с тем, что вода считалась местом обитания нечистой силы, которая могла навредить человеку.
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Во многих культурах существовали запреты на ссоры, конфликты и негативные эмоции в день летнего солнцестояния. Считалось, что это может привлечь несчастья и неудачи.
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Некоторые народы не рекомендовали стричь волосы и ногти в этот период, так как это могло привести к потере здоровья и благополучия.
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Также существовали запреты на охоту, рыбалку и другие виды деятельности, которые могли нарушить гармонию природы.
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