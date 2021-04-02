«Новая любовь»: закрытую в декабре телестройку на ТНТ запустят на другом канале. Дата выхода

Телешоу «Дом-2» перезапустят на канале «Ю» с 19 апреля, пишут «Ведомости».

Программа будет выходить дважды в день — утром и вечером.

Шоу будет называться «Дом-2. Новая любовь».

Ведущие останутся прежними — Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов.

Авторы шоу хотят показать новые лица — без пластики и уколов красоты, без наращенных волос и замашек эскортниц.

Съемки проходят на всем знакомой Поляне, где все готово к эфирам. Часть команды, работавшей над проектом, осталась прежней, но ее состав сократился.

Телеканал «Ю» вещает с 2012 года и входит в медиахолдинг ЮТВ, которому принадлежат «Муз-ТВ» и Disney, пишет polit.ru.

ТНТ заявил о закрытии «Дома-2» в декабре 2020 года. Программа шла с 2004 года и попала в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное реалити.