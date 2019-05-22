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22 мая
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Новая оптическая иллюзия напугала интернет-пользователей

Пользователей соцсетей удивил снимок «ужасающе тощих» ног, который опубликовал дизайнер Мансур Гавриель в Instagram, сообщают РИА Новости.

Иллюзия.
Иллюзия.
СС0

На фотографии видно, что юбка девушки, закрывающая часть голени, такого же цвета, что и фон. Однако многие комментаторы не заметили этого и даже испугались «худобы» модели.

Так пользователь annabelhought отметила, что «это действительно нездоровое изображение тела». Другой комментатор tamika.tu написала: «Эта картинка испугала меня не меньше, чем кадр из фильма ужасов».

Многие пользователи отметили, что фото вышло крайне неудачным, и посоветовали дизайнеру ответственнее относиться к публикуемому контенту.

Напомним, ранее 25-летняя кореянка Дэйн Юн, которая сейчас живет в США, прославилась в соцсетях благодаря своему таланту. На своем лице она красками и косметикой создает удивительные картины и завораживающие оптические иллюзии.

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