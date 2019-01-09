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10 января
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Звезды в купальниках показали, как отдыхали на Новый год

Новогодние каникулы звезд отечественного шоубиза в Instagram выглядят очень бурно. Певицы и телеведущие делятся откровенными снимками из экзотических стран и рассказывают интересные вещи.

Ксения Собчак на Мальдивах.
Ксения Собчак на Мальдивах.
www.instagram.com/xenia_sobchak

Так Ксения Собчак показала снимок с отдыха на Мальдивах. Телеведущая сфотографировалась в закрытом жовто-блакитном купальнике цвета флага Украины. «Считаю, что у всякой женщины должно быть хоть одно #телкофото в купальнике с отдыха!!! Но у меня как обычно, немного с политическим подтекстом получилось», — написала бывшая кандидат в президенты России.

Наталья Ионова — Глюкоза — порадовала подписчиков фотографией из Таиланда. Муж несет певицу на плече. На Глюкозе только купальник. Подписчики отметили пикантную татуировку артистки. Якобы муж наказывает Наталью, которая так подписала снимок: «Когда муж увидел твои сторис с двумя мужиками».

Этой публикации предшествовала история с Павлом Деревянко. Певица встретилась на курорте с актером, с которым записала несколько сторис. В них Наталья признается в чувствах коллеге по шоу-бизнесу.

Тем временем балерина Анастасия Волочкова, отдыхающая на Мальдивах, отметилась снимками без верха купальника. Кстати, в этот раз танцовщица сказала, что не хочет возвращаться домой, а готова остаться жить на курорте.

Анна Седокова похвасталась пробежкой по пляжу в розовом купальнике 31 декабря:

А вот украинская певица Настя Каменских покрасовалась в купальнике, написав, что у нее #попакакуким:

Ани Лорак позировала в Майами вполне себе одетой (на фоне других коллег по цеху):

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