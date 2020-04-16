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16 апреля 12°C

Новосибирский блогер и друг Бузовой рассказал о сексе с ней

Популярный новосибирский блогер Давид Манукян стал новым гостем YouTube-шоу Василия Вакуленко, известного под сценическим псевдонимом Баста.

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Дмитрий Лямзин

Баста решил затронуть интимную сторону жизни своего гостя. Люди, присутствующие на съемочной площадке, поддержали ведущего. Они попросили оценить его сексуальную жизнь с телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольгой Бузовой.

«Она сверхзажигалка… Максимально… Из всех женщин она самая-самая. Для меня она „десятка“. Это однозначно», — отметил Манукян.

По его словам, отношения с телеведущей «Дома-2» для него бесценны, пишет News.ru.

План «Б»

В конце 2019-го Бузова опубликовала на YouTube клип на трек «Мандаринка», записанный совместно с Давидом Манукяном. В ролике они поют, танцуют и обнимаются в студии звукозаписи. Это еще больше подогрело интерес к их, на тот момент предполагаемому, роману.

А в финале шоу «План Б» все встало на свои места. По сценарию, Ольга Бузова должна была найти жену Тимуру Батрутдинову, а он — мужа исполнительнице песни «Мало половин». Однако все пошло не так. Оказалось, что Бузова уже несколько месяцев живет с Манукяном. Именно из-за шоу пара не могла рассекретить свои отношения.

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Дмитрий Лямзин

Гречка и туалетная бумага

В начале апреля новосибирец Давид Манукян рассказал на своей странице во «ВКонтакте» о том, что раздал москвичам гречку и туалетную бумагу.

«Я не хотел показать, что я крутой и так далее <…> Я не жду какой-то похвалы… это видео для того, чтобы просто подарить вам любовь», — сказал в конце ролика Манукян.

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