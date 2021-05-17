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Новой «Мисс Вселенная» стала мексиканка, борющаяся с угнетением женщин

«Мисс Вселенной» в 2021 году стала представительница Мексики Андреа Меса, сообщают в Twitter международного конкурса красоты.

Андреа Меса, "Мисс Вселенная" в 2021 году.
Андреа Меса, "Мисс Вселенная" в 2021 году.
twitter.com/missuniverse.

Второй стала бразильянка Жулия Гама. Третье место заняла представительница Перу Яник Масета.

«Бриллиантовую корону 26-летней победительнице из штата Чиуауа вручала „Мисс Вселенная“ 2019 года, представительница ЮАР Зозибини Тунци», — отмечает ТАСС.

Андреа работает программистом, поддерживает туризм в штате Чиуауа, а также выступает за борьбу против насилия по гендерному признаку.

Примечательно, что финалисток и победительницу отобрало полностью женское жюри. В 2020 году из-за коронавируса конкурс не проводили.

«Мисс Россия — 2019» Алина Санько, которая представляла Россию на международном конкурсе, не прошла в полуфинал.

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