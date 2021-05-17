Новой «Мисс Вселенная» стала мексиканка, борющаяся с угнетением женщин

Второй стала бразильянка Жулия Гама. Третье место заняла представительница Перу Яник Масета.
«Бриллиантовую корону 26-летней победительнице из штата Чиуауа вручала „Мисс Вселенная“ 2019 года, представительница ЮАР Зозибини Тунци», — отмечает ТАСС.
WHO ARE YOU? #missuniverse pic.twitter.com/WFPhNz4zO6— Miss Universe (@MissUniverse) May 17, 2021
FINAL STATEMENT: Mexico. #MISSUNIVERSE— Miss Universe (@MissUniverse) May 17, 2021
LIVE on @FYI from @hardrockholly in #HollywoodFL pic.twitter.com/qf6luSGY15
Андреа работает программистом, поддерживает туризм в штате Чиуауа, а также выступает за борьбу против насилия по гендерному признаку.
Примечательно, что финалисток и победительницу отобрало полностью женское жюри. В 2020 году из-за коронавируса конкурс не проводили.
«Мисс Россия — 2019» Алина Санько, которая представляла Россию на международном конкурсе, не прошла в полуфинал.