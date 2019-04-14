По стопам Лопыревой: что известно о новой «Мисс Россия» из Ростовской области

13 апреля в Москве прошел финал конкурса красоты «Мисс Россия». Корона и титул самой красивой девушки страны достались Алине Санько из города Азов Ростовской области.

Первой вице-мисс назвали Арину Верину из Екатеринбурга. Второй вице-мисс Россия стала Ралина Арабова из Татарстана. Обе девушки получили гранты на обучение в любой стране мира, сообщает РИА «Новости».

О победительнице известно, что ей 20 лет. Алина студентка третьего курса Московского Университета по Землеустройству, учится на архитектурном факультете. Специальность — дизайн архитектурной среды.

Модельным бизнесом занялась год назад, она снималась для интернет-магазина. Рост у девушки 174 см. Объем груди — 86 см, талии — 58 см, бедер — 86 см.

Как пишет «КП Ростов-на-Дону», любимые фильмы девушки — «Ромео и Джульетта», «Престиж, «По соображениям совести», «Титаник», «Одержимость». Ее хобби живопись, поэзия и путешествия.

«С детства рисую, неоднократно занимала первые места на Олимпиадах по искусству, а также призовые места во всероссийской олимпиаде «Архитектура и искусство». Мечтаю организовывать и проводить поэтические вечера», — цитирует слова Алины издание.

Ростовчанки дважды становились победительницами самого престижного в нашей стране конкурса красоты. Так, в 2003-м корону носила Виктория Лопырева. Спустя три года ее успех повторила дончанка Татьяна Котова.