«Обворожительная Анюта»: Семенович опубликовала фото в экстремально коротком пеньюаре

Артистка позирует в экстремально коротком пеньюаре с кружевной отделкой и с накинутой на плечи курткой.

«Фантастическая девушка. Мечта», «Обворожительная Анюта», «Анна, ты просто супер красивая девушка», «Бесподобная Анечка!», — засыпали комплиментами певицу комментаторы, пишет mail.ru.

Ранее Анна Семенович опубликовала смелое фото в обтягивающем плаще. Некоторым пользователям сети показалось, что Анна изменила внешний вид и переборщила с филлерами для губ.

Также она кардинально сменила имидж — она показала фото, на котором позирует в новом образе. Анна рассказала, что образ ей пришлось сменить ради участия в новом проекте, название которого пока не разглашается.