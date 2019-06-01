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«Обворожительная Анюта»: Семенович опубликовала фото в экстремально коротком пеньюаре

Российская певица Анна Семенович опубликовала откровенное фото.

Анна Семенович на пляже.
Анна Семенович на пляже.
www.instagram.com/ann_semenovich/

Артистка позирует в экстремально коротком пеньюаре с кружевной отделкой и с накинутой на плечи курткой.

«Фантастическая девушка. Мечта», «Обворожительная Анюта», «Анна, ты просто супер красивая девушка», «Бесподобная Анечка!», — засыпали комплиментами певицу комментаторы, пишет mail.ru.

Ранее Анна Семенович опубликовала смелое фото в обтягивающем плаще. Некоторым пользователям сети показалось, что Анна изменила внешний вид и переборщила с филлерами для губ.

Также она кардинально сменила имидж — она показала фото, на котором позирует в новом образе. Анна рассказала, что образ ей пришлось сменить ради участия в новом проекте, название которого пока не разглашается.

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