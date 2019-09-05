Один из братьев Запашных чуть не потерял возможность ходить

Художественный руководитель Большого Московского цирка, дрессировщик Аскольд Запашный едва не лишился возможности ходить из-за обострения грыжи в спине. Медики в Германии провели уже пятую операцию на позвоночнике Запашного. Об этом он сам сообщил в Instagram.

В позвоночнике у дрессировщика стоит три импланта и титановая конструкция, сообщил телеканал «360». Запашный отметил, что в этот раз ему понадобилась экстренная операция, потому что он мог потерять возможность ходить.

«Лишний раз убеждаюсь в актуальности слов: „Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему свои планы“. Строишь-строишь их, а через 2 дня оказываешься в больничной койке в Германии после срочной и уже 5-ой в твоей жизни операции на позвоночник», — написал Аскольд Запашный.

На публикацию в комментариях отреагировал его брат и по совместительству начальник Эдгард Запашный.

«Хайп ловишь? Встал и на работу!!!», — приводит его слова «КП».