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Один из братьев Запашных чуть не потерял возможность ходить

Художественный руководитель Большого Московского цирка, дрессировщик Аскольд Запашный едва не лишился возможности ходить из-за обострения грыжи в спине. Медики в Германии провели уже пятую операцию на позвоночнике Запашного. Об этом он сам сообщил в Instagram.

Аскольд Запашный в больнице.
Аскольд Запашный в больнице.
https://www.instagram.com/askoldzap/

В позвоночнике у дрессировщика стоит три импланта и титановая конструкция, сообщил телеканал «360». Запашный отметил, что в этот раз ему понадобилась экстренная операция, потому что он мог потерять возможность ходить.

«Лишний раз убеждаюсь в актуальности слов: „Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему свои планы“. Строишь-строишь их, а через 2 дня оказываешься в больничной койке в Германии после срочной и уже 5-ой в твоей жизни операции на позвоночник», — написал Аскольд Запашный.

На публикацию в комментариях отреагировал его брат и по совместительству начальник Эдгард Запашный.

«Хайп ловишь? Встал и на работу!!!», — приводит его слова «КП».

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