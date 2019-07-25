Ольга Бузова объявила о своем последнем концерте

Подписчики Ольги Бузовой в недоумении от ее заявления о последнем концерте в ноябре.

«14 ноября я дам свой последний концерт и выйду на сцену с программой, с которой три года назад все началось — #ПодЗвукиПоцелуев», — написала Бузова в Instagram.

И добавила, что концерт пройдет в «Известия Hall» — концертной площадке, на которой исполнительница три года назад начала свою гастрольную деятельность.

Поклонники в недоразумении, поскольку комментариев о прекращении гастролей Бузова не давала.

«Больше вообще концертов нигде не будет?» — спрашивают некоторые.

Многие уверены, что это блеф со стороны артистки, потому что та в недавнем интервью заявляла о напряженном гастрольном графике: «Может быть последний концерт этого альбома, она же в каком-то интервью говорила, что у нее график до 2023 года».

Нашлись и те, кто поймал Бузову на слове. «Только не будь пустословкой! Сказала последний — значит последний. И больше не ногой со своим „талантом“ на сцену», пишет ura.ru.

Телеведущая начала свою карьеру певицы еще в 2011 году, однако первая пластинка «Под звуки поцелуев» вышла только в 2017 году и сразу же возглавила российский музыкальный чарт iTunes.

В начале октября Ольга Бузова должна выступить в Барнауле. В июле артистка покорила поклонников горячим выступлением на Яровом.