«Спасибо за такой кайф»: Ольга Бузова покорила поклонников горячим выступлением на Яровом

Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова 13 июля выступила в Яровом. Жители Алтайского края пришли в восторг от исполнительницы и опубликовали в соцсетях десятки фото и видео с концерта эпатажной звезды.

Ольга Бузова выступила на «Причале 22».

Гости концерта услышали немало хитов королевы поп-сцены Бузовой. Среди песен, которые прозвучали на Яровом, были «Водица», «Танцуй под Бузову» и «Привыкаю». Во время выступления Ольга Бузова общалась со своими поклонниками. После одной из композиций она сказала: «Я вас люблю, спасибо большое за такой кайф».

Также певица поблагодарила фанатов на своей странице в Instagram и написала, что на концерте было 3 тысячи человек. Кроме того, Ольга Бузова отметила, что озеро Яровое «давно стало местом, куда в летние месяцы стекаются на отдых жаждущие исцелиться или хотя бы поправить своё здоровье».

«Я благодарна судьбе, что у меня есть возможность дарить вам свою любовь и музыку, а также открывать для себя самые живописные места нашей необъятной страны», — написала известная певица.

Что будет на Яровом после Бузовой?

Уже 20 июля на Яровом пройдет флешмоб «Звезда на Яровом». Отдыхающие постараются установить новый мировой рекорд по лежанию звездочкой в воде. Но установление рекордно будет проходить под музыку и зажигательные танцы.

Как рассказала режиссер праздника Светлана Власова, чтобы рекордсмены не скучали в ожидании старта, им предложат двигаться в такт зажигательному бразильскому танцу. Повторяя фирменные движения ламбады, участники флешмоба начнут стройными рядами заходить в воду.

Пока горячая бразильская процессия движется, на суше будут устраивать конкурсы «песочных звезд» (по аналогии со «снежными ангелами»), соревнования лепщиков из песка и прочую развлекательную «движуху».

Впервые событие получит живое музыкальное сопровождение: играть для участников рекорда на пляжном комплексе «Причал» будет группа «Ая». Стать действующим лицом нового уникального рекорда «Звезда на Яровом» может любой человек от 16 до 70 лет, умеющий плавать.

В финале акции волонтеры соберут листовки у тех, кто выходит из воды: на пляже и поверхности озера не останется бумажного мусора, подчеркивают организаторы.