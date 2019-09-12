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13 сентября
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Ольга Бузова решила купить роскошный особняк в Индонезии

Ольга Бузова решила купить недвижимость в Индонезии стоимостью 20 миллионов рублей. Певице приглянулась вилла с участком в 500 квадратных метров и шестью спальнями, расположенная на Бали, сообщает Рен.ТВ.

Ольга Бузова на Сейшельских островах. Май 2018 года.
Ольга Бузова на Сейшельских островах. Май 2018 года.
www.instagram.com/buzova86

Бузова побывала в Индонезии на съемках нового шоу канала ТНТ «План «Б». По словам риэлтора местного агенства, российская певица и телеведущая проявила искреннюю заинтересованность в приобретении дома.

Вместе с друзьями Ольга приехала на одну из лучших вилл в базе агентства в элитном районе Джимбаран. Территория дома полностью изолирована и защищена от посторонних глаз. Кроме того, во дворе находится 16-метровый бассейн.

В августе Forbes назвал доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram. Выяснилось, что за один рекламный пост в аккаунте телеведущая получает до 1 миллиона рублей.

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