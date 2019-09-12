Ольга Бузова решила купить роскошный особняк в Индонезии

Бузова побывала в Индонезии на съемках нового шоу канала ТНТ «План «Б». По словам риэлтора местного агенства, российская певица и телеведущая проявила искреннюю заинтересованность в приобретении дома.
Вместе с друзьями Ольга приехала на одну из лучших вилл в базе агентства в элитном районе Джимбаран. Территория дома полностью изолирована и защищена от посторонних глаз. Кроме того, во дворе находится 16-метровый бассейн.
В августе Forbes назвал доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram. Выяснилось, что за один рекламный пост в аккаунте телеведущая получает до 1 миллиона рублей.