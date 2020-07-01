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2 июля
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Ольгу Бузову обвинили в плагиате и отсудили 738 тысяч рублей

Совместная песня Ольги Бузовой и Насти Кудри «Нам будет жарко» признана плагиатом. Такое решение принял Арбитражный суд Москвы, сообщает сайт «Вокруг.тв».

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Дмитрий Лямзин

Певиц обвинили в плагиате в 2017 году. Именно тогда в свет вышел клип на их совместную песню. Позднее композитор, известный как DJ Tivoli, узнал своё произведение Tivoli Trap Demo. Он написал его в 2014 году и отправил звукозаписывающим компаниям.

Сначала Парфенов попытался лично урегулировать конфликт и написал представителям Насти Кудри, которой принадлежат права на песню. Однако певица на контакт не пошла и музыкант подал в суд.

В качестве доказательств композитор предоставил документы из Российского авторского общества. Суд принял иск по делу о плагиате. Ответчики же попытались обвинить Парфенова в фальсификации доказательств.

Судебные разбирательства длились три года. К делу привлекли специалистов Московской консерватории, которые признали, что трек «Нам будет жарко» является плагиатом. В итоге арбитражный суд принял решение взыскать с компании Ольги Бузовой и Насти Кудри 738 тысяч рублей.

Сами певицы ситуацию пока никак не прокомментировали.

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