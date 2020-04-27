Встретимся осенью: какие звезды перенесли весенние концерты в Барнауле

Пандемия продолжает вносить свои коррективы в гастрольные графики российских (и не только) звезд. Большинство майских концертов, вслед за апрельскими, перенесены на осень или зиму. Но некоторые артисты порадуют зрителей и летом. Организаторы обнадеживают — все билеты остаются действительными.