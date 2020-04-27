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Встретимся осенью: какие звезды перенесли весенние концерты в Барнауле

Пандемия продолжает вносить свои коррективы в гастрольные графики российских (и не только) звезд. Большинство майских концертов, вслед за апрельскими, перенесены на осень или зиму. Но некоторые артисты порадуют зрителей и летом. Организаторы обнадеживают — все билеты остаются действительными.

Ани Лорак.
Ани Лорак.
www.instagram.com/anilorak

Кто перенес

Большинство артистов не стали отменять, а просто перенесли свои выступления. Постоянные обновления публикуют на своем сайте «Кассы.ру».

Мукка
Место: Che Guevara
Дата выступления: 25 апреля
Новая дата: 6 сентября

Nazareth
Место: ДК Моторостроителей
Дата выступления: 27 апреля
Новая дата: 9 октября

Олег Митяев
Место: Музыкальный театр
Дата выступления: 28 апреля
Новая дата: 17 ноября

Бутырка
Место: ДК «Сибэнергомаш"
Дата выступления: 5 апреля
Новая дата: 7 октября

Lumen
Место: Che Guevara
Дата выступления: 21 апреля
Новая дата: 23 июня

Спектакль «Как я съел собаку» Евгений Гришковец
Место: театр драмы им. Шукшина
Дата выступления: 26 мая
Новая дата: 28 января 2021 года

Любэ
Место: ДК Моторостроителей
Дата выступления: 23 апреля
Новая дата: 27 сентября

Спектакль «Золушка»
Место: ДК Барнаула
Дата выступления: 27 марта
Новая дата: 6 июня

Елена Ваенга
Место: театр драмы им. Шукшина
Дата выступления: 4 апреля
Новая дата: 16 сентября

Ани Лорак
Место: Титов-Арена
Дата выступления: 23 апреля
Новая дата: 29 октября

Тюрк Кабай
Место: Концертный зал АГУ
Дата выступления: 11 апреля
Новая дата: 25 сентября

Хор Турецкого
Место: ДК Моторостроителей
Дата выступления: 7 апреля
Новая дата: 10 января 2021 года

Павел Дедищев
Место: ДК Сибэнергомаш
Дата выступления: 4 мая
Новая дата: 9 июня

Поющие гитары
Место: ДК Сибэнергомаш
Дата выступления: 25 апреля
Новая дата: 18 ноября

Валерий Сюткин
Место: ДК Моторостроителей
Дата выступления: 2 апреля
Новая дата: 22 ноября

Нурлан Сабуров
Место: ДК Моторостроителей
Дата выступления: 1 апреля
Новая дата: 2 августа

Рондо
Место: Ресторан «Барнаул"
Дата выступления: 28 апреля
Новая дата: 9 июня

Ледовый мюзикл «Дракула. История вечной любви»
Место: ДК Моторостроителей
Дата выступления: 10 апреля
Новая дата: 11 июня

Группа «Порнофильмы»
Место: Бар-ресторан «Опера"
Дата выступления: 22 марта
Новая дата: 20 сентября

Мюзикл-шоу «Нотр Дам Де Пари»
Место: Музыкальный театр
Дата выступления: 24 марта
Новая дата: 13 октября

Ледовое шоу «Чемпионы»
Место: Титов-Арена
Дата выступления: 3 апреля
Новая дата: 22 ноября

Балет «Спящая красавица»
Место: театр драмы им. Шукшина
Дата выступления: 25 марта
Новая дата: 11 октября

Под большим вопросом остается шоу японских барабанщиков. Организаторы вынужденно отменили гастроли, новая дата выступления пока неизвестна.

Судьба концерта Тимы Белорусских также туманна. Певец должен был приехать в Барнаул 11 апреля. Пока что концерт предварительно перенесли на осень без определенной даты.

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