Встретимся осенью: какие звезды перенесли весенние концерты в Барнауле

Кто перенес
Большинство артистов не стали отменять, а просто перенесли свои выступления. Постоянные обновления публикуют на своем сайте «Кассы.ру».
Мукка
Место: Che Guevara
Дата выступления: 25 апреля
Новая дата: 6 сентября
Nazareth
Место: ДК Моторостроителей
Дата выступления: 27 апреля
Новая дата: 9 октября
Олег Митяев
Место: Музыкальный театр
Дата выступления: 28 апреля
Новая дата: 17 ноября
Бутырка
Место: ДК «Сибэнергомаш"
Дата выступления: 5 апреля
Новая дата: 7 октября
Lumen
Место: Che Guevara
Дата выступления: 21 апреля
Новая дата: 23 июня
Спектакль «Как я съел собаку» Евгений Гришковец
Место: театр драмы им. Шукшина
Дата выступления: 26 мая
Новая дата: 28 января 2021 года
Любэ
Место: ДК Моторостроителей
Дата выступления: 23 апреля
Новая дата: 27 сентября
Спектакль «Золушка»
Место: ДК Барнаула
Дата выступления: 27 марта
Новая дата: 6 июня
Елена Ваенга
Место: театр драмы им. Шукшина
Дата выступления: 4 апреля
Новая дата: 16 сентября
Ани Лорак
Место: Титов-Арена
Дата выступления: 23 апреля
Новая дата: 29 октября
Тюрк Кабай
Место: Концертный зал АГУ
Дата выступления: 11 апреля
Новая дата: 25 сентября
Хор Турецкого
Место: ДК Моторостроителей
Дата выступления: 7 апреля
Новая дата: 10 января 2021 года
Павел Дедищев
Место: ДК Сибэнергомаш
Дата выступления: 4 мая
Новая дата: 9 июня
Поющие гитары
Место: ДК Сибэнергомаш
Дата выступления: 25 апреля
Новая дата: 18 ноября
Валерий Сюткин
Место: ДК Моторостроителей
Дата выступления: 2 апреля
Новая дата: 22 ноября
Нурлан Сабуров
Место: ДК Моторостроителей
Дата выступления: 1 апреля
Новая дата: 2 августа
Рондо
Место: Ресторан «Барнаул"
Дата выступления: 28 апреля
Новая дата: 9 июня
Ледовый мюзикл «Дракула. История вечной любви»
Место: ДК Моторостроителей
Дата выступления: 10 апреля
Новая дата: 11 июня
Группа «Порнофильмы»
Место: Бар-ресторан «Опера"
Дата выступления: 22 марта
Новая дата: 20 сентября
Мюзикл-шоу «Нотр Дам Де Пари»
Место: Музыкальный театр
Дата выступления: 24 марта
Новая дата: 13 октября
Ледовое шоу «Чемпионы»
Место: Титов-Арена
Дата выступления: 3 апреля
Новая дата: 22 ноября
Балет «Спящая красавица»
Место: театр драмы им. Шукшина
Дата выступления: 25 марта
Новая дата: 11 октября
Под большим вопросом остается шоу японских барабанщиков. Организаторы вынужденно отменили гастроли, новая дата выступления пока неизвестна.
Судьба концерта Тимы Белорусских также туманна. Певец должен был приехать в Барнаул 11 апреля. Пока что концерт предварительно перенесли на осень без определенной даты.