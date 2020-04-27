Артисты алтайского ансамбля проводят творческие мастер-классы онлайн

Посмотреть их можно в разделе «Мастер-классы» на официальном сайте ансамбля, сообщает управление по культуре.

На онлайн-уроках солисты и танцоры наглядно демонстрируют свои приемы и делятся опытом.

«Существует хорошая традиция, когда участники ансамбля вместе с концертом проводят мастер-классы для детей во время своих гастрольных поездок по районам Алтайского края. Работа ребят вместе с профессиональными артистами даёт огромный стимул и развитие творческого потенциала юных талантов. К сожалению, на ближайшие месяцы из-за пандемии коронавирусной инфекции все гастрольные поездки ансамбля отменены. Поэтому мастер-классы решено проводить в виртуальном формате», — рассказали в коллективе.

Первый онлайн-урок от вокалистов уже размещен на сайте.