Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 октября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Лайт

Онколог предположил, почему Заворотнюк выписали из больницы

Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк. В интервью телеканалу «Звезда», он пояснил, что такое решение специалистов обозначает либо перерыв в лечении, либо то, что оказываемая медицинская помощь не дает эффекта.

Анастасия Заворотнюк.
Анастасия Заворотнюк.
www.instagram.com/a_zavorotnyuk/

Долгополов сказал, что если глиобластома, о которой сообщали СМИ, это верный диагноз, и хирургическое вмешательство невозможно, то прогнозы могут быть неутешительными.

Ранее СМИ сообщили, что Заворотнюк выписали из клиники в Москве. Отмечается, что актриса продолжит лечение в другом месте, о чем ее родственники сообщили врачам клиник.

Как пишет Lenta.ru, сейчас состояние Заворотнюк оценивается как тяжелое. По данным СМИ, у актрисы якобы последняя стадия рака. Эту информацию ее семья никак не комментирует.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость