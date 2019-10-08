Онколог предположил, почему Заворотнюк выписали из больницы

Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк. В интервью телеканалу « Звезда », он пояснил, что такое решение специалистов обозначает либо перерыв в лечении, либо то, что оказываемая медицинская помощь не дает эффекта.

Долгополов сказал, что если глиобластома, о которой сообщали СМИ, это верный диагноз, и хирургическое вмешательство невозможно, то прогнозы могут быть неутешительными.

Ранее СМИ сообщили, что Заворотнюк выписали из клиники в Москве. Отмечается, что актриса продолжит лечение в другом месте, о чем ее родственники сообщили врачам клиник.

Как пишет Lenta.ru, сейчас состояние Заворотнюк оценивается как тяжелое. По данным СМИ, у актрисы якобы последняя стадия рака. Эту информацию ее семья никак не комментирует.